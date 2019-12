Alessia Marcuzzi è in tv con Le Iene in questo momento. Dopo la fine di Temptation Island Vip, che quest’anno l’ha vista per la prima volta alle prese con il “viaggio nei sentimenti” dei protagonisti, è tornata al programma di Italia Uno affiancata da Nicola Savino e, stando alle indiscrezioni che circolano in rete, la rivedremo anche a L’Isola dei Famosi.

I suoi ammiratori più sfegatati, poi, possono avere aggiornamenti costanti sbirciando il suo profilo Instagram perché Alessia è tra le donne dello spettacolo più attive sui social. Difficile, infatti, che passi un giorno senza che la Marcuzzi condivida post o Storie, attivi di vita privata o lavorativa. E non è raro che i fan apprezzino e anche parecchio i suoi post, specie se si tratta di immagini sexy, come le ultime apparse sul suo profilo. (Continua dopo la foto)

















Nell’ultimo, per esempio, la bella Alessia Marcuzzi indossa un reggiseno a fascia a cui ha abbinato una maglia in pizzo nera trasparente, gonna nera a vita alta e calze dalla trama particolare che richiama la maglia stessa e tacchi vertiginosi. Le sue proverbiali gambe lunghe e la sua sensualità hanno presto superato i 40mila like e raccolto infiniti commenti sotto al post in cui mostra l’outfit per la puntata de Le Iene. (Continua dopo la foto)















«Stupenda», «Bellissima», «Sei una donna eccezionale», «Che figa che sei», «Meravigliosa», si legge tra i tanti. Ma i più attenti, anche guardandola in tv, avranno notato che Alessia ha riceduto al richiamo dell’hair stylist. Forse in vista delle feste, la conduttrice ne ha approfittato per fare una visita dal suo parrucchiere e darci un taglio. Ma senza dimenticare di aggiornare i suoi fan sul nuovo look. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Oops I did it again… @michele_m82 ✂️😜 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 14 Dic 2019 alle ore 11:12 PST



Alessia si è recata nel salone di bellezza di Michele Moretti e se fino a qualche giorno fa sfoggiava un long bob fino alle spalle, solitamente portato con le onde, è uscita dal locale con la chioma più corta. È infatti passata a un caschetto cortissimo e lo ha dapprima mostrato tra le Storie con un video selfie in cui si riprende senza un filo di trucco. Poi una breve clip per far vedere il risultato finale in cui scrive “Ops, l’ho rifatto”. Beh, sta benissimo. Con o senza trucco e anche coi capelli più corti.

Anna Tatangelo senza reggiseno: si spoglia per mostrare il tatuaggio nascosto