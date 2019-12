Anna Tatangelo è tra le donne dello spettacolo più attive su Instagram. Bellissima e con una voce che fa venire i brividi, Lady Tata. che pochi giorni fa abbiamo visto insieme al compagno Gigi D’Alessio sul palco di ’20 anni che siamo italiani’, ogni giorno condivide con i suoi tantissimi fan attivi della sua vita sia privata che pubblica. E anche immagini sexy che non possono passare inosservate tra i suoi ammiratori. Come quelle che ha regalato poco fa che mettono in bella mostra le sue gambe chilometriche.

E inutile aggiungere che davanti a quello spettacolo tanti utenti hanno perso completamente la testa e riempito il post di cuoricini e commenti estasiati. D’altronde come rimanere impassibili alla sensualità di Anna Tatangelo? «Per Coco Chanel era l’accordo perfetto, il mix più elegante #blackandwhite», ha scritto lei nella didascalia dell’ultimo post. (Continua dopo la foto)

















Per mostrare il suo outfit la cantante si lascia ritrarre seduta su uno sgabello con le gambe leggermente divaricate che, naturalmente, hanno catturato subito l’attenzione. «Tu sei bellissima con qualsiasi cosa», le scrive un fan. E un altro: «Classe, eleganza, e sensualità allo stato puro! Sei veramente bellissima in queste foto, l’outfit ovviamente perfetto che risalta tutta la tua bellezza!» (Continua dopo la foto)















L’elenco dei commenti piovuti sotto all’ultimo post di Anna è infinito ma tra i tanti si legge anche: «Vabbè ciaone! Sei spettacolare», «Orgoglio dell’Italia intera» e «L’ottava meraviglia del mondo». Anche tra le Storie Lady Tata non si risparmia. E per rispondere alla domanda di un suo fan ha pubblicato una foto super sexy senza reggiseno e mostrato uno dei suoi tatuaggi più nascosti. (Continua dopo foto e post)











Uno dei suoi followers infatti le ha chiesto se per lei fosse più importante essere o apparire e lei ha pensato bene di rispondere con la frase che si è tatuata sul fianco. L’ha proprio fatta vedere con uno scatto della sua schiena nuda ma siccome non è facile leggerla allora l’ha riscritta nella Storia in questione. Ma siamo sicuri che siano rimasti tutti colpiti dall’immagine più che dalla frase in sé.

