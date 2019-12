Benedetta Parodi sotto attacco. La bella moglie di Fabio Caressa presto tornerà in tv con i suoi amatissimi programmi di cucina. Nel frattempo, però, resta sempre molto attiva sui social. Benedetta Parodi ama restare in contatto coi suoi fan e quale mezzo migliore dei social per farlo? Benedetta posta spesso foto delle sue giornate, dei momenti speciali della sua vita e, ovviamente, dei suoi piatti. Tramite i social Benedetta Parodi ha parlato dei suoi progetti lavorativi ma ha anche raccontato esperienze familiari.

Nelle ultime ore, per esempio, Benedetta Parodi ha postato una foto di un'esperienza magnifica che ha vissuto in prima persona. Tra le tante reazioni positive dei follower, però, c'è anche un duro attacco alla conduttrice. Ma cosa è successo? Capiamolo insieme. Nello scatto pubblicato su Instagram Benedetta Parodi si mostra mentre cucina su un furgoncino: per lei è stata un'esperienza bella e divertente. Ma non tutti hanno gradito.

















Anzi, qualcuno ha colto l'occasione per criticarla e lanciarle un duro attacco. "Cooking in a food-truck" ha scritto Benedetta a didascalia dello scatto. Una foto simpatica che immortala Benedetta in un momento simpatico. Ma qualcuno un po' crudele non ha perso tempo e ha subito commentato duramente: "È caduta proprio in basso". Parole dure che non sono piaciute ai sostenitori di Benedetta che l'hanno prontamente difesa. Replicando a quel commento.















"Poco educato…… ma se ti sta antipatica non scrivere… Nessuno ti obbliga…" ha scritto qualcuno. "Forse con il cibo da strada la grande chef, se la cava meglio….😂😂😂😂" ha aggiunto ancora un altro hater. Insomma, quella foto ha creato un po' di problemi… Ma i fan la difendono: "È caduta più in basso Benedetta che si propone per una idea alternativa e originale, offrendo oltretutto cibo ai passanti…".









Visualizza questo post su Instagram Cooking in a food-truck Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 15 Dic 2019 alle ore 1:47 PST



E prosegue: “O è caduto più in basso chi sfoga le sue personali frustrazioni con commenti completamente inutili e senza senso su piattaforme Social? 😏”. In effetti tutta quella cattiveria per una semplice foto in cui Benedetta cucina in un furgoncino è un po’ esagerata. Non trovate anche voi? A ogni modo in questa epoca dei social, le persone sentono il bisogno di sfogarsi anche così. Peccato.

