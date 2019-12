La Lazio può vantare una grande tifoseria. Le vittorie dei bianco-celesti fanno esultare intere tribune, emozionando anche chi il tifo lo sostiene a distanza. E poi c’è sempre lei, la sostenitrice number one dellla squadra, che delizia tutti con scatti inediti che spopolano in rete, permettendo alle vittorie della Lazio di rimanere ben impresse nella memoria di tutti i più accaniti tifosi, e non solo loro. Anna Falchi manda in tilt anche i suoi fan e le foto dicono tutto.

Non è la prima volta che Anna delizia il web. Sicuramente tutti ricorderanno quando pubblicò la foto sul letto: Anna appariva sorridente e coperta soltanto da una sciarpa. In delirio i follower che sul web hanno inondato di like e commenti l’immagine della Falchi. Basta un solo scatto per Anna, e in rete non si fa che parlare della sua bellezza intramontabile. La showgirl è già apparsa sui socialinginocchiata sul letto in topless, coperta soltanto da una sciarpa. Ha deciso di festeggiare così la vittoria della Lazio sulla Juventus di sabato 7 novembre. Continua dopo la foto e il post.































Un modo alternativo per esultare quello che escogita, di volta in volta, la Falchi, e sembra che abbia trovato la strategia giusta per avvicinare alla squadra il giusto sostegno da parte dei tifosi. L’ultima foto ha raccolto oltre 34 mila like. Un bel traguardo per tutti. Nella didascalia, le parole esplicite di Anna: “Come godooooo!!!! Calcisticamente parlando! E ora a nanna con la mia divisa preferita! La mia sciarpa portafortuna da cui non mi separo mai! SEMPRE FORZA LAZIO”. Quindi Anna ha così svelato il suo gesto scaramantico: la sciarpa diventa l’oggetto magico attraverso cui caricare le aspettative di vittoria. Chi non ha il suo oggetto portafortuna? Continua dopo la foto.









Anche la vittoria della Lazio di Simone Inzaghi contro il Cagliari ha visto Anna Falchi nel pieno della sua felicità. L’importante successo della squadra viene coronato da un altro scatto di Anna, sempre armata della sua fedele sciarpa portafortuna. La squadra bianco-celeste ha segnato al 98′ minuti grazie a Caicedo, che ottiene l’approvazione dell’ex modella: “Ormai non esiste più la zona Cesarini – ha scritto Anna –c’è la zona della pantera nera Felipe Caicedo“. Eccola di nuovo, solare e sorridente, in posa per festeggiare con i fan la vittoria della squadra del cuore. Continua dopo la foto e il post.

Ormai si può dire che Anna Falchi si qualifica come madrina ufficiale della Lazio, confermata anche dalla sua presenza in occasione della cena di Natale presso la location Spazio Novecento, proprio per festeggiare questo dolce biancoceleste Natale. La Falchi, a Lazio Style Channel, ha dichiarato: “C’è tanto entusiasmo, questa Lazio ci sta dando tante soddisfazioni, non molla mai, proprio come il suo motto. Affronta le partite con quella rabbia che serve. La Lazio quest’anno si sta consolidando, ha un attacco atomico guidato da Immobile. Si vede un grande gioco e un gruppo unito e compatto. Segno che lo staff lavora bene e con passione”. Speriamo che Anna non perda mai la sua sciarpa.

“Sensazionale”. Paola Perego, versione nonna sexy. La conduttrice si mostra così e applausi da tutti