Diletta Leotta è sicuramente uno dei personaggi del momento e non c’è giorno che non si parli di lei. Giornalista sportiva e volto di Dazn, Diletta riesce a infiammare la rete con ogni suo post anche perché, a dirla tutta, non è raro imbattersi in foto e video sexy in cui emerge tutta la sua bellezza “esplosiva”. A proposito di scatti ‘hot’, ultimamente sono diventare oggetto di discussione le sue mutandine.

Qualche giorno fa la bella Diletta ha tirato fuori dal suo archivio una foto dell’estate passata in compagnia del suo cagnolino. Il senso era celebrare il suo imminente ritorno nella sua Sicilia in vista delle vacanze natalizie. “Manca poco e si torna a casa da te”, è infatti stato il suo commento. Ma più che sul cagnolino, i fan si sono concentrati sulle sue gambe. E sulla (presunta) assenza di mutandine. (Continua dopo la foto)

















“Sembra che non hai il costume”, commenta uno dei tanti utenti. E altri, più diretti: “Ma le mutandine dove sono?”. Probabilmente la colpa è stata di un effetto ottico perché basta fare un giro sul suo profilo Instagram per rendersi conto che la Leotta ama i costumi molto sgambati, ma intanto quella foto ha fatto il botto. Ed è finita su tutti i giornali e siti. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore, invece, è stato un bel primo piano del suo lato A a scaldare gli animi dei follower. “Ore 7:30 quasi pronta per una bella giornata di lavoro”, ha scritto lei. Ma il buongiorno si è rivelato parecchio ‘bollente’. Diletta è impeccabile: ha i capelli raccolti in una coda, è truccata e stringe tra le mani una tazzina di caffè per cominciare al meglio la giornata. Ma gli occhi degli utenti più ‘focosi’ si sono però concentrati sulla scollatura del maglione. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Ore 7:30 quasi pronta per una bella giornata di lavoro ☕️☀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 17 Dic 2019 alle ore 12:35 PST



Tutti fissi sul décolleté che ‘spunta’ dal maglione: «Attenta che, col caffè caldo vicino, ti esplodono», ha scritto un fan. E altri; «Sei stupenda!», Una bella donna e un caffè…. Cosa c’è di meglio?», «Magari essere bella come te!», «Tiri su più di un caffè!», «Sei bellissima». Non manca, come sempre, qualche critica anche se in generale Diletta ha fatto il pieno di complimenti: «Ma perché lavori?» e «Anche io vorrei svegliarmi già pettinato!».

