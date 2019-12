“Ma tuo marito non è geloso?”. E Justine Mattera, seminuda e irresistibile, spiazza tutti

Justine Mattera sa bene come incantare i suoi fan di Instagram. Sui social la showgirl americana è un fiume in piena tra foto e video hot che la mostrano in tutto il suo splendore. Justine è “sensualità allo stato puro”, sostiene un utente – uno dei tanti – rimasto abbagliato dall’ultimo post. Questa volta la Mattera si lascia ritrarre in una serie di scatti in cui indossa solo un reggiseno nero di pizzo che esalta il suo meraviglioso décolleté e una gonna aderente di pelle che valorizza il fisico esile e asciutto.

Sorridente in una foto, più maliziosa in un’altra, in effetti Justine, 48 anni portati divinamente, trasuda erotismo da tutti i pori anche in queste immagini. I fan, è evidente, hanno apprezzato e pure parecchio: in poche ore il post ha raccolto oltre 14mila like e centinaia di complimenti. (Continua dopo la foto)

















«Sei molto sexy», «Che spettacolo», «Sei uno splendore», «La tua bellezza sconvolge le menti!», le scrivono i follower. E ancora: «Mamma mia, illegale!», «Bella bella, tutte le volte, mi lasci a bocca aperta…», «Spettacolo della natura», «Per te il tempo proprio non passa. Sei spettacolare!». Qualcuno, poi, chiede: «Ma tuo marito non è geloso?». E lei, lapidaria: «Era con me qua!».

(Continua dopo la foto)















Solo qualche giorno fa, infatti, Justine Mattera era finita la centro della polemica, nel salotto di Barbara d’Urso durante Pomeriggio Cinque. La showgirl americana aveva affermato di aver litigato con il marito e messo in crisi il matrimonio proprio a causa di quegli scatti: “Gli ho dato ragione, posso capire e per rispetto non ho più fatto foto senza veli…”. Le mutandine però, in uno degli scatti incriminati, c’erano ed è stata la stessa Mattera a confermarlo. (Continua dopo foto e post)











“Ce le avevo le mutande, ma sono state tolte con Photoshop. Il fotografo ha detto che senza la linea dello slip la foto era più bella”. Il dibattito si è acceso nel salotto della D’Urso, tra chi difendeva il diritto delle donne di fare ciò che vogliono senza cadere vittime degli stereotipi maschili e chi ha invece appoggiava il marito della showgirl pensando a quanto imbarazzante possa essere vedere la propria moglie nuda sui social mentre si è insieme agli amici.

