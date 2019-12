Raffaella Fico sempre più sexy: tutte le curve in bella vista. E “non ce n’è per nessuna”

Nelle ultime settimane Raffaella Fico è tornata nel mirino del gossip per via di una foto social con Mario Balotelli che ha subito destato sospetti. Tutti a chiedersi se tra la showgirl ed ex gieffina e il calciatore fosse riesplosa la passione. Finita in modo brusco la loro storia d’amore, da qualche anno Super Mario ha ripreso ad avere rapporti con la figlioletta Pia e la sua ex è tornata ad essere sempre più vicina a lui per amore della loro bambina.

Dunque quando tra le Storie di Instagram della bella Raffaella è apparso quel seflie di coppia in cui si mostrano entrambi sorridenti le voci di un ritorno di fiamma sono letteralmente esplose. Poi la Fico è stata poi ospite di Caterina Balivo nel salotto tv di ‘Vieni da Me’ e si è trovata inevitabilmente di fronte alla domanda che tutti si stanno facendo: è tornato l’amore con Balotelli? (Continua dopo la foto)

















“Sai, quest’anno Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme…”, le ha detto la conduttrice dopo aver ripercorso le tappe salienti del loro amore e Raffaella, un po’ in imbarazzo, ha chiarito che con Mario c’è solo un buon rapporto di amicizia: “Il nostro è un rapporto tra due genitori che si rispettano”, ha assicurato. E poi: “Abbiamo un rapporto stupendo e questa foto lo prova”. (Continua dopo la foto)















Nessun ritorno di fiamma, dunque, con il papà della sua Pia, che proprio qualche giorno fa ha spento 7 candeline e mamma Raffaella l’ha festeggiata su Instagram con una foto bellissima di loro due insieme. A proposito di Instagram, dove la showgirl napoletana è molto attiva, i fan hanno assistito a un’altra sua foto bollente nelle ultime ore. Raffaella Fico è da sempre considerata una bomba sexy e l’ultimo scatto ne è l’ennesima prova. (Continua dopo foto e post)











“Il più grande sbaglio nella vita è aver paura di sbagliare”, è il commento di Raffaella, ma i suoi ammiratori sono rimasti più che altro estasiati dalla foto in sé che dalle sue – giustissime – parole. Più che comprensibile: la Fico indossa un abito aderente color mattone che incornicia le sue curve perfette. Lato A e lato B, perché Raffaella è di profilo e guarda l’obiettivo con tutta la sua carica di sensualità. “Curve da gran premio”, “nel guardarti mi sembra di stare a Monza…”, “Devastante”, le scrivono i fan. E ancora: “Sempre la numero uno”, “Che statua, non ce n’è per nessuna”.

