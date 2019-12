Emma, tutti pazzi per il commento ‘hot’ al cantante. E in un attimo si accende il gossip

Emma Marrone è stata tra gli ospiti di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In andata in onda, La cantante amatissima è tornata nel programma di Rai1 per presentare alcuni brani del suo ultimo album Fortuna. “Sto bene. Sono molto serena, mi feriscono meno le cose – ha spiegato Emma – Non mi interessa più fare le cose che non mi vanno di fare. Sono diventata più egoista, ma in senso positivo”.

La zia Mara l’ha riempita di complimenti per il nuovo look: “Ti vedo più bella, stai davvero meglio”. Ora la cantante salentina, 32 anni, si fermerà per le festività natalizie che trascorrerà rigorosamente in famiglia prima di preparare il nuovo tour che nel 2020 la porterà in giro per l’Italia. Ma tv e impegni a parte, non è sfuggito un commento ‘hot’ che Emma ha lasciato sotto al post di un collega. Commento che ha fatto subito sognare tanti suoi fan. (Continua dopo la foto)

















Come riporta Il Giornale, Enrico Nigiotti, il cantante livornese 31enne lanciato da Amici proprio come Emma, ha pubblicato uno scatto per dare il buongiorno ai sui fan in cui si mostra a petto nudo. Lo scatto ha stuzzicato subito le fantasie dei suoi follower, comprese quelle di Emma. “La sera leoni.. La mattina….?”, ha scritto Nigiotti. E la Marrone ha concluso la frase così: “Boni… Per te va bene boni” con cuori e bacini. (Continua dopo la foto)















Il diretto interessato non ha resistito e replicato: “Bella to*a fatta bene!”. Il botta e risposta tra i due colleghi non è chiaramente sfuggito agli altri utenti, che hanno così cominciato a fantasticare sulla nascita di un nuovo amore: “Ma xké non vi mettete insieme!!”, “Starebbero BENE insieme!!!”. E non è nemmeno la prima volta che su Instagram Emma ed Enrico, che si conoscono dai tempi di Amici, nel 2009, fanno parlare di loro. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram La sera leoni ,la mattina ….? ☀️ -1 Un post condiviso da Enrico Nigiotti (@enriconigiotti) in data: 15 Dic 2019 alle ore 12:54 PST



A San Valentino era stato lui a scrivere dolci parole a Emma: “Emilia Clarke, anzi ancora più bella!”, sempre con cuoricini e bacetti. Poi ancora in estate, sotto uno scatto di Emma Marrone in piscina, il cantante livornese aveva commentato: “Sexbomb”. Probabilmente sono solo molto amici, ma il feeling tra loro è innegabile e questo ennesimo scambio di messaggi social ha riacceso il gossip.

“Così no!”. Stavolta Elodie delude i fan: il nuovo look non piace per niente