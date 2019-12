Marica Pellegrinelli, come è ormai noto, è reduce dalla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, il papà dei suoi due figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Finita la lunga storia d’amore con il cantante romano, la Pellegrinelli ha ritrovato il sorriso con Charley Vezza, ma i due, nonostante i gossip e le paparazzate pressanti, ci hanno messo parecchio tempo prima di uscire allo scoperto.

Solo da poco, infatti, la modella e il designer vivono la loro relazione alla luce del sole. La coppia, più volte in questi mesi ‘beccata’ fra viaggi e cene fra amici, si è recentemente mostrata per la prima volta nelle Stories di Instagram. Ma non solo. Secondo alcune indiscrezioni l’amore fra la top model e l’imprenditore procederebbe a gonfie vele al punto che i due avrebbero deciso di di vivere insieme. (Continua dopo la foto)

















Il settimanale Chi aveva lanciato il rumor della convivenza di Marica e Charley qualche tempo fa. Ma i due, come era accaduto anche in passato, non avevano commentato il gossip. Ora, però, da Instagram sarebbe arrivata la conferma. Sul profilo di lui è apparso infatti uno scatto di un albero di Natale e nella didascalia, Vezza prende in giro l’ormai celebre banana di Cattelan. (Continua dopo la foto)















“The Christmas banana”, ha scritto il designer sotto alla foto che ha subito raccolto un’infinità di like e di commenti. Ma tanti fan, scrive il sito Di Lei, sono rimasti colpiti più che altro da un dettaglio. Ad avviso di molti, difatti, la stanza che appare nella foto postata da Charley appartiene a Marica Pellegrinelli. Quindi quel post è stato presto interpretato come un chiaro indizio della loro convivenza. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram the Christmas banana Un post condiviso da @ charleyvezza in data: 10 Dic 2019 alle ore 11:52 PST



Dunque le indiscrezioni che parlavano di una convivenza tra i due innamorati erano vere? Anche questa volta nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Ma se Marica sembra sempre più ‘in love’ con Charley, il suo ex, Eros Ramazzotti, ha da poco ribadito di essere single. Smentiti i rumor su un suo presunto flirt con Carolina Stramare, il cantante ha fatto sapere: “Sono orgogliosamente single, ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova Miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia. So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip”.

