“Anni 80… quanto lo amavo quel bambolotto!!! #memories #love #tenderness #littleme #natale”. Con questa didascalia la conduttrice commenta una sua vecchia foto tirata fuori dal cassetto dei ricordi per mostrarla ai suoi tanti fan di Instagram. Una foto dolcissima, che la ritrae da piccolina con un bambolotto in braccio.

Sono passati tanti anni e quella bambina è diventata una delle donne del mondo dello spettacolo più amate, tanto che è stata scelta per guidare un programma molto seguito ed è stata confermata al timone anche quest’anno. Il post dal sapore vintage ha ovviamente fatto subito ‘boom’ su Instagram. I suoi ammiratori non hanno dubbi: anche se è passato del tempo da quando giocava con le bambole, certi tratti sono inconfondibili. “Uguale”, “Lo stesso sguardo e la stessa bellezza”, si legge tra i tantissimi commenti. (Continua dopo la foto)

















E ancora: “Lo stesso sguardo ma in piccolo”, “Faccino inconfondibile”, “Sei rimasta identica”. Ovviamente non manca una serie lunghissima di “Stupenda” e “Bellissima sempre, a tutte le età”. Certo, chi ha commentato lo scatto sapeva già che quel faccino dolcissimo era quello di una Bianca Guaccero giovanissima. Chi l’ha riconosciuta a colpo d’occhio piò dirsi davvero un suo fan sfegatato. (Continua dopo la foto)















Ma che Bianca Guaccero fosse bellissima anche da bimba è un dato di fatto. Bella e brava. Puntata dopo puntata, la regina di Detto Fatto sta veramente conquistando sempre più consensi, anche su Instagram dove ad oggi conta quasi 600mila fan. Ultimamente, sempre sul social, ha ringraziato di cuore i telespettatori del suo programma e quel post è stato interpretato da molti come una replica alle parole durissime di Giovanni Ciacci. (Continua dopo foto e post)











Qualche giorno fa il noto stylist, che ha lasciato il cast della trasmissione da tempo, aveva definito Detto Fatto un “programma finito” e che “non abbia più nulla da dire. Anche se quando un programma va male, mi dispiace per le persone che ci lavorano”. Bianca non ha mai risposto direttamente alle parole di Ciacci, ma si è limitata a scrivere su Instagram: “Le parole non bastano mai per ringraziare le persone che ci seguono! Ieri 8,1 con oltre un milione di spettatori! Grazie siete fantastici!”.

In topless. Elena Morali, la nuova foto è super hot. E lei la fine del mondo: “Che spettacolo!”