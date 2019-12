È più che ufficiale: Pago è uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. Dopo la sfortunata esperienza a Temptation Island Vip, che ha portato alla fine della storia d’amore del cantante con Serena Enardu dopo quasi 7 anni d’amore, Pago riparte dal reality di Canale 5. Lo ha reso noto durante la sua ospitata a Verissimo, nella puntata andata in onda sabato 14 dicembre.

“Ne ho veramente bisogno – ha spiegato a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 – Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere”. Pago ha naturalmente parlato anche della ex tronista di UeD e, tra le lacrime, confessato di essere provare ancora un forte sentimento per lei: “Io sono ancora innamorato di Serena, non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro”. (Continua dopo la foto)

















Nelle ultime ore Pago è rifinito al centro del gossip. Ma non per le parole su Serena o per la sua partecipazione al GF Vip. Come riporta Il Giornale, sta facendo parlare di sé anche per via di un gesto inaspettato compiuto dalla gemella di Serena, Elga Enardu. Per molti utenti quest’ultima ha commentato in modo del tutto inaspettato il post su Instagram dove il cantante ufficializza la sua partecipazione al reality. Da parte di Serene nessun commento, ma Elga ha lasciato sotto al post dell’ex cognato 3 emoticon a forma di cuore. (Continua dopo la foto)















Apriti cielo: “Questa è la dimostrazione di quanto sono false – si legge sotto i cuori postati da Elga per Pago- e che cercano solo soldi in tutto quello che fanno.. non hanno sentimenti”. Poi un altro messaggio al veleno per Elga: “Non ha mai detto una parola pubblica a favore di Pago, mai, non ha mai detto ‘mia sorella ha fatto delle cavolate, ma è mia sorella- ma Pago è un grande’, anzi con la presunzione che la contraddistingue era combattiva… Tra le due preferisco tremila volte Serena ad Elga”, (Continua dopo foto e post)











E prosegue: “Pago è stato un signore.. Elga non mi piace, perché da qualche sua diretta ho capito come la pensa e non mi piace proprio, infatti non la seguo più… Forza Pago: successo fortuna, soldi e soprattutto un’altra donna accanto”. Tra le sue Storie, Elga ha fatto sapere di sentire un po’ la mancanza dell’ex cognato nella sua famiglia e gli ha anche augurato di vincere al GF Vip e non solo: “Glielo auguro e sono convinta che sia veramente un partecipante candidato per la vittoria… E poi gli auguro Sanremo”.

