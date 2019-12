Ilary Blasi, il regalo di Natale di Donatella Versace è extra lusso. Un dono preziosissimo che costa una fortuna (cosa è e qual è il prezzo)

Ilary Blasi, il regalo di Natale di Donatella Versace è pazzesco. E fa invidia a tutte… Non è una novità che Ilary Blasi sia un’amante della moda: la signora Totti ama vestire bene e comprare accessori costosi. E se non lo fa lei che se lo può permettere chi dovrebbe farlo? Parentesi a parte, Ilary Blasi è una vera e propria icona di stile e, quando indossa qualcosa, tutte la imitano. O almeno ci provano. Non tutte, lo sappiamo, possiamo permetterci gli abiti lussuosi che ha lei.

Proprio per via del suo essere icona, spesso gli stilisti realizzano capi d’abbigliamento appositamente per lei. Che è un po’ il sogno di tutte. Ebbene, da poco, Ilary Blasi ha ricevuto un meraviglioso regalo di Natale dall’amica Donatella Versace. La stilista le ha fatto recapitare un’elegante scatola bianca dell’atelier Versace con al suo interno un dono graditissimo. Ilary lo ha mostrato sui social e ha fatto impazzire tutte. Ma cosa le ha regalato Donatella Versace? Le ha fatto un dono davvero speciale. Continua a leggere dopo la foto

















Ilary Blasi ha aperto il pacco con il telefono in mano per poter mostrare ai suoi follower il contenuto della scatola. Ma cosa c’era dentro il pacco? Una meravigliosa vestaglia di seta sulle tonalità del panna e del rosa, decorata con conchiglie e stelle marine. Si tratta di un modello di vestaglia che non è disponibile – al momento – per la vendita online. Sembra che appartenga alla collezione primavera/estate 2018 caratterizzata proprio da quella fantasia. Continua a leggere dopo la foto















Ma sapete quanto costa quella vestaglia? Una cifra altissima. Dunque, bisogna precisare che non si conosce il prezzo esatto ma si possono fare alcuni conti. Dal momento che la scatola è quella dell’Atelier Versace, si capisce che si tratta di un capo della linea Haute Couture Versace. Quindi la linea più “preziosa”. Capi simili sono in vendita a cifre esorbitanti. Più nello specifico? Il prezzo si aggirerebbe tra i 900 e i 1.800 euro. Continua a leggere dopo la foto









Una cifra a dir poco da capogiro. Per una vestaglia, poi. Sì, ma quella non è una vestaglia normale, è una vestaglia speciale. Meravigliosa. Che ogni donna sognerebbe di indossare per qualche ora. L’impressione? La indossi e ti senti subito una dea. Sarà solo una sensazione o è la pura verità? Chissà se lo sapremo mai…

