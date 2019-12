Anna Tantangelo senza freni e i fan saltano in piedi, è successo dopo lo show con Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati a esibirsi insieme in tv per la gioia dei loro tanti fan. È successo sul palco di ’20 anni che siamo italiani’, il programma di Rai Uno presentato proprio dal cantante napoletano e Vanessa Incontrada e nella terza e ultima puntata dello show il pubblico ha assistito all’interpretazione di un classico come ‘Un nuovo bacio’ del conduttore e della sua compagna.

Proprio quel brano, cantato insieme per la prima volta nel lontano 2002, fece da apripista alla storia d'amore di Anna e Gigi, che qualche tempo fa hanno avuto una breve ma intensa crisi di coppia. Finita la performance, Vanessa Incontrada non ha potuto fare a meno di notare l'emozione del collega: "Sei un po' emozionato… con la tua compagna qua….!", gli ha detto. E Gigi, mentre annuiva: "Guarda come si è vestita… di rosso!".

















Bella, elegante, terribilmente sexy e con indosso delle mise a dir poco provocanti! Minigonna e giacca per la performance con Fiorello, in rosso fuoco con spacco vertiginoso accanto a Vanessa Incontrada e D'Alessio, Anna Tatangelo ancora una volta è riuscita a fare la differenza!















Al make up, la Tatangelo fa i video selfie e mostra non solo il suo viso bellissimo e il seno prosperoso che salta fuori falla giacca, ma anche le gambe toniche e affusolate, facendosi inquadrare dal basso verso l'alto con ai piedi dei tacchi a stiletto molto aggressivi, tocco glamour del suo look sensualissimo.











Eccitante come non mai, la sexy Tatangelo – che ieri non ha risparmiato una frecciatina al suo Gigi, a suo dire molto meno simpatico in casa di come invece il pubblico se lo immagina – ha raccontato le sue attese nel dietro le quinte video filmandosi dall'alto, seduta e ben consapevole di mostrare il suo stacco di coscia che fuoriusciva dallo spacco inguinale dell'abito rosso che indossava con grande stile. "Divina!", "Stupenda", "Unica", hanno commentato i followers sotto le immagini, estasiati per la simpatia, bravura e bellezza della procace artista.

