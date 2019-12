Ne è passato di tempo da quando Miriam Leone venina incoronata ‘la più bella’. Era il 2008 e quella che oggi è diventata una delle attrici più richieste partecipava a Miss Italia e portava a casa scettro e corona. Oggi la Leone, che è sempre più bella e sexy anche con i capelli biondi, è uno dei volti più amati del piccolo schermo.

È riuscita a catturare una grande fetta di pubblico per il suo talento oltre che per l’innegabile bellezza. Negli anni, l’abbiamo vista interpretare in modo magistrale ruoli diversi e nell’autunno di quest’anno ha rivestito per l’ultima volta i panni di Veronica Castello nella serie televisiva di Sky Italia 1994. Ora la aspettano le riprese di un nuovo film, ovvero il remake di “Tout le monde debout”, una commedia franco-belga diretta dal regista Riccardo Milani. (Continua dopo la foto)

















Il prossimo anno, poi, vedremo Miriam Leone anche nel ruolo di Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros accanto a Luca Marinelli. Ma lavoro a parte, l’attrice siciliana non manca mai di aggiornare i suoi fan di Instagram. Il suo profilo è seguito da un milione di persone, tutte pronte a complimentarsi con lei sotto a ogni post. Soprattutto quelli in cui si mostra in versione sexy. (Continua dopo la foto)















Nei mesi scorsi Miriam ha più volte infiammato la rete con scatti ‘rubati’ dal set di 1994. Difficile dimenticare per esempio quello super sexy realizzato in Sardegna che la immortala con un costume intero. E, ancora, quello in cui ‘Veronica Castello’ è sotto la doccia. Nuda, con il seno coperto solo da due cuoricini rossi. Ora rieccola con una foto ad alto tasso erotico in cui lascia intravedere il suo décolleté esplosivo. (Continua dopo foto e post)











La nuova foto sexy di Miriam Leone arriva in diretta dalla spa e, in men che non si dica, sono piovuti 158mila like e commenti infiniti. L’attrice si gode gli ultimi momenti di relax in un centro benessere sul lago di Garda e si lascia immortalare con gli occhi chiusi e un costume bianco molto scollato, anche lateralmente. Miriam così è una visione: “Ho dimenticato di respirare per buoni 30 secondi”, “Sto male”, sono i commenti dei fan. E poi: “Va beh…”, “Bellezza unica”, “Infarto subito”.

