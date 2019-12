Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono diventati da poco genitori di Bianca. La piccola, frutto dell’amore dei due ex volti di Uomini e Donne e Temptation Island Vip, è nata lo scorso 11 ottobre e, oltre che sui social, ha già debuttato in tv. Pochi giorni fa, infatti, mamma e papà l’hanno presentata ufficialmente nel salotto televisivo che li ha fatti incontrare per la prima volta, quello di Maria De Filippi.

E Bianca, a cui la redazione ha regalato un enorme peluche, si è presa tutta la scena. “Ci ha cambiato la vita. Ancora oggi ci chiedono se qui è tutto vero. Penso che la risposta sia questa bambina”, ha detto emozionato l’ex cavaliere. Che ha avuto belle parole anche per Ursula: “All’epoca, non mi ero sbagliato. Solo lei poteva diventare la madre di mio figlio. Si vede che è una mamma esperta. Per lei è il quarto. Io non esisto più, esiste solo lei!”. (Continua dopo la foto)

















Ursula Bennardo è infatti già madre di 3 figli maschi, mentre Sossio ha 2 figli (sempre maschi) avuti da una precedente relazione. “I miei figli l’hanno presa benissimo, non sono per niente gelosi – ha spiegato la ex dama – Sanno che le attenzioni che do a lei le ho date anche a loro. E lo stesso vale per i figli di Sossio, soprattutto il grande se la coccola”. (Continua dopo la foto)















Come detto, per la piccola Bianca il debutto sui social è avvenuto ormai da tempo e la nuova arrivata in famiglia è spesso protagonista degli scatti con Ursula e Sossio. Ma, nelle scorse ore, Ursula ha voluto pubblicare una tenerissima immagine di famiglia che vede Bianca insieme ai fratelloni che, insieme alla mamma, ricoprono la bimba di attenzioni e di baci in due bellissimi ritratti. (Continua dopo foto e post)











«Se qualcuno mi chiede cosa hai fatto in 37 anni della tua vita??? Ecco… Amo essere la vostra mamma. Spero riuscirò sempre a darvi la felicità che meritate. Il vostro sorriso è il mio», scrive Urusla subito sommersa da una miriande di complimenti. “Non c’è cosa più bella, siete stupendi”, “Bellissima famiglia”, “Quanti principi ha questa principessa!!! È proprio fortunata”, “Saranno i suoi body guard”, “Tanti capolavori”, si legge.

