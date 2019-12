Anche in mezzo alla neve Mercedesz Henger riesce ad alzare vorticosamente la temperatura. La figlia di Eva Henger, che ultimamente abbiamo visto spesso in tv dopo la confessione sul suo papà biologico che le ha valso l’ennesimo scontro con la madre, su Instagram sa bene come accendere gli animi dei suoi tanti follower. Anche in montagna.

Mercedesz è una bomba sexy e basta dare una rapida occhiata al suo profilo per rendersi conto che la maggior parte dei suoi post sono da ‘bollino rosso’. E dopo aver infiammato la rete con scatti in bikini anche in autunno inoltrato, in questi giorni regala al suo esercito di fan panorami più invernali. Non certo in fatto di outfit. L’ultimo post infatti la ritrae in una baita di montagna. Fuori un panorama imbiancato mozzafiato, dentro lei che è seminuda. (Continua dopo la foto)

















Mercedesz Henger si fa immortalare di spalle. Di invernale indossa solo i doposci e gli scaldamuscoli perché sopra ha un body perizoma nero che, in quella posa, mette in evidenza il suo lato B prorompente. La foto è sexy da morire, ma ‘stemperata’ dalla didascalia ironica lasciata dalla conturbante 28enne, che fa riferimento proprio ai suoi glutei sporgenti. (Continua dopo la foto)















“Il motivo per cui non mi faccio male quando cado all’indietro”, scherza Mercedesz sotto alla scatto che ha raccolto immediatamente una marea di like e di commenti estasiati. “Una pesca in alta montagna”, “Sei una donna spettacolare e di una sensualità unica”, si legge. E ancora: “Mancano i canditi …”. Anche il suo Lucas Peracchi apprezza: oltre al like commenta con cuore rosso e un’emoticon sorridente con la lingua. (Continua dopo foto e post)











Non manca però anche qualche critica tra i tantissimi commenti piovuti sotto all’ultima foto mozzafiato di Mercedesz Henger. Per qualcuno è “eccessivo” lo scatto in perizoma, per altri la 28enne non ha bisogno di fare foto del genere: “Non rispecchiano la tua personalità”. “Una tuta da sci, un cappellino e saresti stata perfetta, ma perché ste foto?”, insiste ancora chi ha trovato decisamente esagerata la foto in body.

