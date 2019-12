Jovanotti, la dedica per la figlia Teresa che compie 21 anni fa sciogliere tutti. Il cantante posta la sua foto ed è l’apoteosi

Jovanotti, la dedica per il compleanno della figlia è dolcissima e commuove tutti. La figlia di Jovanotti – alla nascita Lorenzo Cherubini – si chiama Teresa e il 13 dicembre compie 21 anni. Impossibile dimenticare la data del compleanno della figlia di Jovanotti, specie se si è suoi fan. Già perché Jovanotti, in una delle sue canzoni, quella dedicata a sua figlia, parla proprio del 13 dicembre. “È per te il 13 dicembre” cantava anni fa Jovanotti.

La canzone è “Per te” ed è la canzone che Lorenzo ha scritto per la figlia. Ormai Teresa Cherubini è diventata grande e il suo papà, nel giorno del suo compleanno, le ha fatto una dedica che più tenera non si può. Ma cosa ha scritto? “21 anni! è sempre per te, il 13 dicembre… buon compleanno Teresa mia! @terrywho_cartoons @fravaliani #perte”, le ha scritto Jovanotti a corredo delle foto che ha postato sul social. I fan sono impazziti di gioia: amano sempre quando Jovanotti pubblica le foto della figlia. Continua a leggere dopo la foto

















Teresa Cherubini è cresciuta ed è cambiata molto da quando era una bambina. Oggi è una donna, ha i capelli corti e porta gli occhiali. La cosa che tutti notano è l’incredibile somiglianza con il padre. Teresa e Lorenzo sono due gocce d’acqua. Teresa è diventata “famosa” proprio quando il papà le ha dedicato la canzone “Per te” che Jovanotti ha scritto di getto nel 1999 dopo essere diventato padre. Teresa e la canzone sono praticamente nate insieme. Continua a leggere dopo la foto















Jovanotti ha rivelato di essere gelosissimo di “Per te” ed ecco perché è molto difficile sentirla ai suoi live. Per lui quella canzone è una cosa davvero intima e non è facile per lui cantarla in pubblico (anche se la cosa può suonare un po’ strana). “Una canzone piccola, una ninna nanna che inizio a cantare da solo con un giro semplice di piano elettrico e alla fine del pezzo mi ritrovo immerso in una orchestra sinfonica di 70 elementi (…). Volevo una ninna nanna che si sviluppasse fino a diventare una ninna ‘inno’ restando però sempre sullo stesso giro armonico elementare” aveva scritto riguardo la canzone per la figlia. Continua a leggere dopo la foto









Ogni tanto la dolce Teresa spunta tra le foto del padre. Era successo, per esempio, la scorsa estate durante il “Jova Beach Party”: Jovanotti era impegnato nel tour e la figlia era al suo fianco. Jovanotti aveva postato la foto di Teresa che leggeva “Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij (“Signorina conosce questo qua con questo cappello seduto accanto a lei che la distrae mentre legge Dostoevskij? No!” era la frase che accompagnava lo scatto). Chi non vorrebbe un papà come Jovanotti?

Nadia Toffa, il ricordo di Jovanotti dal palco è commovente: applausi e lacrime