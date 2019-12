Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa strike: spuntano i nomi di due concorrenti strabilianti (e praticamente sicuri)

Il Grande Fratello Vip scalda i motori: la data di inizio del programma di avvicina e fervono i preparativi. Si parte il 7 gennaio 2020 e la curiosità è tanta. Dalla nuova edizione vedremo all’opera nelle vesti di conduttore Alfonso Signorini. Ilary Blasi ha lasciato il programma e Signorini, che finora le aveva fatto da spalla, diventa il presentatore ufficiale. Già si sa che come opinionisti al suo fianco avrà Pupo e Wanda Nara. Insomma, il pubblico che ama il programma non vede l’ora che si dia il via alle danze.

Ma quindi chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip? Finora sono circolare varie indiscrezioni ma sono poche quelle ufficiali. Intanto continuano a spuntare nomi di potenziali concorrenti. Uno degli ultimi nomi che circola in queste ore è quello di Ivan Gonzales, riportato proprio da 361 magazine di Alfonso Signorini. Ma i rumor che circolano sono parecchi e ora è saltato fuori un altro nome interessante.

















Pare che tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip ci sarà anche Andrea Denver. Pseudonimo di Andrea Salerno, Andrea Denver è un modello italiano di 28 anni che vive da tempo negli Stati Uniti. Originario di Verona, una laurea in Scienze della comunicazione, è stato protagonista di moltissime sfilare per brand di alta moda come Ralph Lauren. È inoltre comparso nei videoclip di JLo in I Luh Ya Papi e di Taylor Swift, in Blank Space.















A dare l'indizio è stato proprio Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram dove ha postato uno scatto di Andrea Denver. Nel profilo di Signorini – che scrive: "Io sono in piedi dalle sei, ma un prossimo concorrente del @grandefratellotv si è alzato solo ora…. beato lui" – non si vede il volto di Denver ma, andando a spulciare sul profilo Instagram del ragazzo, compare proprio la stessa foto. Ma con la testa. In pratica una certezza. Le signorine impazziranno per questo bellimbusto.









Visualizza questo post su Instagram Testarda… per natura! #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 10 Dic 2019 alle ore 8:29 PST

Sul profilo Instagram del reality è poi comparsa un’altra foto che sembra non lasciare dubbi su chi sia la concorrente immortalata. Dallo scatto si vedono due gambe lunghe e sottili e la didascalia è “testarda per natura”. Sotto la foto tutti commentano “Paola Di Benedetto”. E ci può stare: Paola è stata una ex madre natura di Ciao Darwin e il pubblico, leggendo quelle parole e associando quelle gambe, ha avuto l’illuminazione. Tra i nomi dei papabili spunta anche quello di Andrea Dal Corso, scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne. E qualcuno parla anche di Pago, reduce dalla delusione d’amore che gli ha rifilato Serena Enardu.

