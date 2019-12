“Perché ho scelto proprio lui”. Michelle Hunziker adesso lo confessa: perché Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker si confessa alla colonne del settimanale Grazia. La bionda showgirl, impegnato ora in All Together Now insieme a J-Ax, ha parlato della sua storia con Tomaso Trussardi e sul motivo per il quale si è innamorata di lui, dall’unione con il quale sono nati Sole e Celeste. Cosa ha spinto Michelle a scegliere proprio lui? Una sua ‘particolare’ capacità. “Quella di amare il mio bagaglio, pesantissimo, il bagaglio Hunziker”.

La conduttrice racconta di essere stata single per molto tempo proprio perché nessuno voleva prendersi questo ‘bagaglio’. Finchè non ha conosciuto suo marito: “Tomaso dice che io l’ho salvato, ma credo solo di aver portato un po’ di scompiglio e vivacità nella sua vita.”. Ennesime parole d’amore per suo marito, quelle di Michelle, che ha sempre dimostrato, anche sui social, il legame speciale che la lega a Tomaso Trussardi. Continua dopo la foto

















Tomaso Trussardi è l’erede una delle più importanti case di moda italiane.Il marito di Michelle Hunziker è l’amministratore delegato di un ramo strategico dell’azienda di famiglia. Ottima competenza professionale e personale, personalità discreta ma forte, poco gossip fino all’incontro e il matrimonio con la showgirl svizzera, Tomaso Trussardi ha fatto passi da gigante nella imprenditoria. Continua dopo la foto















Tomaso Trussardi è nato a Bergamo il 6 aprile 1983, sotto il segno dell’ariete, e deve il suo nome (Tomaso con una “m” sola) a una scelta della sorella maggiore Beatrice.Laureato in Economia, ha un Master in Corporate Finance e Banking conseguito all’Università Bocconi di Milano. Tutti lo conoscono come un gran lavoratore: si sveglia prestissimo la mattina e lavora anche 14 ore al giorno. Vive a Milano con moglie e figlie, ma appena può torna nella sua amata città natale. Continua dopo la foto











Tomaso Trussardi prima di conoscere Michelle Hunziker, nel 2001, ha avuto una relazione con la “schedina” Lucia Fabiani e con la soubrette Alessia Ventura. L’inizio della storia con conduttrice svizzera non è stato semplice, complice anche la differenza d’età (lui è più giovane di lei di 6 anni), e del clamore da gossip. Ma l’imprenditore è riuscito a conquistare anche il cuore di Aurora. Chi è Aurora, la figlia che Michelle Hunziker ha avuto dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti è decisamente superfluo dirlo.

Dopo due anni di relazione, il 10 ottobre 2013, è arrivata Sole, e un anno più tardi, il 10 ottobre 2014, la coppia ha deciso di convolare a nozze. L’8 marzo 2015 è nata Celeste.

Ti potrebbe interessare: Caterina Balivo, quella foto proprio non va giù: “Pure tu… Ma perché?”