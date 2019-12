Caterina Balivo è diventata la regina del pomeriggio di Rai1 da quando ogni giorno fa compagnia agli spettatori con ospiti e interviste esclusive a ‘Vieni da me’, il talk di cui è la padrona di casa assoluta. Ma come sa bene il suo pubblico, la conduttrice 38enne, tra le più amate del piccolo schermo, è anche un’influencer seguitissima.

E infatti può essere considerata anche una regina di Instragam, visto che ogni giorno regala ai suoi ammiratori momenti del suo quotidiano, tra ritratti di famiglia, spesso dei suoi bellissimi bambini, immagini del backstage e look stratosferici. Non è una novità infatti che la Balivo sia considerata anche un'icona di stile e di bellezza, oltre che una presentatrice molto brava. Da tempo ormai dà anteprime degli outfit che indosserà e dei temi che tratterà in puntata ma le foto che piacciono di più ai suoi tanti fan sono quelle che la ritraggono nel suo privato.

















Si sa, i fan adorano sbirciare i vip quando non sono sotto i riflettori e ormai, visto che lei è tanto attiva su Instagram, possono dire di 'conoscere' la bella Caterina Balivo anche fuori dagli studi televisivi. Certo, come spesso accade non sempre sono solo rose e fiori. O, per usare un linguaggio più consono al mondo dei social, like e cuoricini.















Anche la conduttrice partenopea non è immune da critiche e una delle sue ultime foto di Instagram ne è la prova. Lo scatto ha dato origine a una vera e propria polemica. Nel dettaglio, la Balivo si lascia ritrarre in casa, dopo una lunga giornata di lavoro, mentre compie quello che per lei è un "rito". Dopo la diretta, spiega lei nel post, un po' di yoga a casa e per recuperare energie una barretta proteica di cui indica la marca.











Molti personaggi del mondo dello spettacolo sponsorizzano prodotti sul web. Quello dei cosiddetti influencer è diventato un vero e proprio lavoro ma a giudicare dai commenti piovuti sotto al post di Caterina Balivo i suoi fan non apprezzano che lo faccia anche lei. C’è chi, infatti, la prega di non pubblicizzare certi prodotti. E chi, invece, la critica per questa scelta: “Ma perché mi chiedo… ti serve pubblicizzare queste cose? Che peccato… come le influencer di campagna”, “Caterina ma perché?”, “Sempre pubblicità…”, “Brava, fai anche tu sponsorizzazioni. Un po’ di soldi in più non fanno male”.

