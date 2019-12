Elettra Lamborghini è un personaggio unico che non smette mai di stupire. Classe 1994, dopo diversi reality show tra l’Italia e la Spagna, la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della nota casa automobilistica, ha fatto il suo debutto musicale nel 2018 con la canzone Pem Pem, che è diventata subito un tormentone. Da qualche tempo è felicemente fidanzata con Afrojack e al momento è impegnata nella campagna promozionale per il suo ultimo album, “Twerking Queen”, in cui compaiono vecchi e nuovi tormentoni tutti spagnoleggianti, come Pem Pem, ma anche Tocame e Mala.

"Twerking Queen" è anche il titolo della serie in onda su Mtv che racconta la sua vita e la sua carriera. A 3 anni dal suo esordio sulla scena televisiva italiana con "Riccanza2 e dopo essere stata al timone della prima edizione di "Ex on The Beach Italia2, Elettra è infatti la protagonista assoluta di una serie inedita completamente incentrata sulla sua vita.

















Dalla carriera, alla famiglia, al fidanzato, fino alla preparazione del suo album "Twerking Queen" appunto. E poi ci sono i social, dove la bella ereditiera e cantante si tiene in contatto con i suoi tantissimi fan che lei adora stupire e provocare. Elettra Lamborghini è infatti ormai nota per la sua imprevedibilità e per il suo comportamento spontaneo e spesso spregiudicato.















Su Instagram mostra di continuo attimi di vita quotidiana e anche immagini molto sexy. L'ultimo post apparso sul suo profilo la vede ritratta in una versione inedita, in tutta la sua bellezza. Sfoggia capelli frisé e indossa un sexy completo animalier caratterizzato da pantaloni arricciati in vita e da un top incrociato con spalline sottilissime che lascia in bella mostra il ventre piatto e muscoloso.









Bella porta 😜👌🏽🐠🐟🐡



Like, cuori e complimenti sono arrivati a pioggia. Anche il suo fidanzato le lascia diversi cuori rossi tra i commenti, ma molti fan si concentrano sui suoi addominali da urlo. Che non convincono proprio tutti, anche se non è certo la prima volta che Elettra mostra il suo addome scolpito: “Bona, ma l’addominaletto quando l’abbiamo rifatto?”, “Addominali di plastica”, si legge tra la miriade di commenti. E ancora: “Sono un po’ finti questi addominali?”, “Bello averli senza palestra tutti i giorni”, “Ma hai le protesi agli addominali?”.

