Elodie è una delle cantanti più apprezzate del momento. Bravissima e con un talento innegabile, oltre a dedicarsi con successo alla carriera è anche diventata un sex symbol. Non a caso è stata scelta dal noto brand di intimo Yamamay come volto della campagna natalizia.

E il post anticipava la collaborazione, che mostra la cantante con una vestaglia da cui si intravede un completo di pizzo che mette in risalto le sue curve e il suo fisico mozzafiato, ha fatto subito boom. E non è passato inosservato nemmeno per il suo fidanzato Marracash. Tra i tanti commenti al video è spiccato subito quello del rapper, che proprio sotto il filmato ha scritto: “Siamo molto calmi”, mentre sotto la foto si è limitato a mettere l’emoji affamata con la lingua di fuori. (Continua dopo la foto)

















La coppia, nata questa estate, ha di recente preso parte alla prima della Scala ma è stata vittima di un clamoroso scambio di persona. “Elodie e Mahmood coppia a sorpresa. Alla Prima della scala anche l’ex concorrente di Amici Elodie e il trionfatore dell’ultimo Sanremo, il rapper Mahmood”, ha scritto Il Resto del Carlino a cui sono poi andati i complimenti del rapper con le emoticon della risata e del ragazzo con la mano in fronte. (Continua dopo la foto)















Ma tornando a Elodie, che è sempre più amata e seguita su Instagram, dopo aver fatto centro in teatro, a Milano, con quel look da dieci e lode, è tornata a incantare i suoi tanti fan con una foto sexy che è stata subito presa d’assalto. In realtà Elodie voleva sapere quale fosse la canzone di Natale del cuore dei suoi ammiratori, ma è finita che quasi tutti si sono concentrati sulla sua bellezza e il suo fisico. (Continua dopo foto e post)











«La prima canzone di Natale che vi viene in mente? Sto andando a Roma all’evento di Yamamay, se siete in giro…», scrive lei, che si mostra con un micro top nero, che mette in evidenza il décolleté e lascia scoperto l’ombelico, leggings neri e capelli con effetto bagnato. Pioggia di like e di complimenti immediata: «Bellissima», «Che femmina», «Wow stai benissimo vestita così…», «Che meraviglia che sei…», «Devastante», «Stupenda», solo per citarne qualcuno.

Laura Chiatti, un’altra polemica: asfaltata per il selfie all’uscita di scuola