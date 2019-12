Anna Tatangelo continua a infiammare la rete con le sue curve da urlo. Su Instagram la compagna di Gigi D’Alessio conta più di un milione di seguaci e le sue foto sono cliccatissime. Basta aprire il suo profilo Instagram per rendersi conto di quanto la cantante di Sora sia ‘presente’. Aggiornamenti quotidiani per i suoi fan, anche dalla palestra.

Solo poche settimane fa, Lady Tata aveva regalato una vera e propria ‘visione’ tra le sue Storie, con un video dalla palestra, durante l’allenamento. Non è certo la prima a documentare il suo workout sui social. Da Belén Rodriguez a Melissa Satta passando per Elisabetta Canalis e Raffaella Fico: non è raro vedere le vip anche in questi momenti della loro giornata. Fanno parte della loro routine e non stupisce se anche una normalissima seduta in palestra riesca a incassare migliaia e migliaia di visualizzazioni e like. (Continua dopo la foto)

















I fan adorano sapere tutto della vita e dei segreti di bellezza delle loro beniamine e se poi l’allenamento è pure ‘bollente’, allora il ‘boom’ di like e di commenti è assicurato. E se il video di qualche tempo fa si concentrava sul suo superbo lato B, le nuove Storie e il nuovo post dell’allenamento vedono protagonista il suo lato A. (Continua dopo la foto)















Natale si avvicina e in vista delle abbuffate Anna Tatangelo ci dà dentro con la palestra. L’ultimo scatto Instagram la ritrae intenta a fare stretching ma è nelle Storie che l’allenamento si fa hot. Intanto per la mise ginnica: leggings strettissimi e micro top bianco. Con tanto di zoom sul décolleté che il corpetto sembra quasi non riuscire a contenere. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Mi preparo per le abbuffate natalizie 😂 #palestra @vincenzovalenteph Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 11 Dic 2019 alle ore 5:44 PST



Poi il post, in cui Anna Tatangelo, bellissima anche in palestra, fa stretching. “Mi preparo per le abbuffate natalizie”, ammette lei. E i commenti arrivano a pioggia. “Ottimo e abbondante, perfettamente ridondante”, “Vederti è adrenalina pura per il cuore!”, “Tu ti puoi mangiare pur a Babbo Natal cu tutt e regal e quand ingrassi”, “Sei sempre in splendida forma! Complimenti bellezza unica! Fantastica”, “Ma come siamo belle”, “La perfezione”, “Magnifica”, “Sei la numero uno”, si legge.

