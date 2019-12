Guendalina Canessa, spunta la foto di quando era ragazzina e non era passata dal chirurgo. La trasformazione è incredibile

Guendalina Canessa, spunta una foto dal passato, la trasformazione lascia tutti basiti. È diventata famosa quando ha partecipato al Grande Fratello. Era il 2007 e Guendalina si è fatta per i suoi modi e per la sua bellezza. Classe 1981, nata e cresciuta a Firenze Guendalina, ai provini per il Gf si definiva “figlia di papà, viziata e testarda” ma anche “testarda e sognatrice”. Eccentrica, amante dello shopping e di tutto ciò che è bello, Guendalina Canessa, che oggi è opinionista in vari programmi televisivi, ha da sempre una passione per la moda e, per i capi dei suoi sogni, farebbe delle vere e proprie follie.

Ha partecipato al Grande Fratello perché voleva dimostrare ai genitori di riuscire a fare qualcosa anche da sola. Personalità forte, Guendalina Canessa è anche molto attiva sui social dove posta spesso foto delle sue giornate e dei suoi look indimenticabili. Proprio di recente ha reso partecipi i fan della sua sessione di bellezza, in compagnia dell'amico Iconize, Marco Ferrero.

















Poi, tramite una Story di Instagram, ha postato una foto di quando era ragazza. I suoi follower sono rimasti senza parole di fronte all'enorme trasformazione subita da Guendalina nel corso degli anni. Guendalina non ha mai nascosto di essersi sottoposta a vari ritocchini: voleva sentirsi e vedersi più bella e ha pensato che il chirurgo fosse una buona idea. È giusto, tutto sommato, che ognuno faccia ciò che sente di fare. Ma la trasformazione di Guendalina è incredibile.















È vero, anche prima dei ritocchini Guendalina era una bellissima ragazza. Aveva già un bel seno e labbra abbastanza carnose. È andata, dunque, a sottolineare alcuni tratti del suo viso e del suo fisico. Però, via, le nuove labbra, i nuovi zigomi e il nuovo seno si notano… Anche gli occhi un po' più tirati. Non trovate? Nella Story Guendalina scrive: "Non ero poi così diversa #babyguenda". Vuol dire che non si sente tanto diversa… E voi che ne dite, vi piace più ora o la preferivate prima?









Di recente Guendalina Canessa era finita nell'occhio del ciclone per via del suo shopping stellare. La Canessa era stata seguita dalle telecamere di Barbara D'Urso mentre faceva shopping: in un quarto d'ora, è riuscita a spendere 14.492 euro. In vestiti, borse, scarpe e cappottini: "Se lavoro spendo tutto, non chiedo i soldi a mio padre o al mio uomo – si era giustificata – Io amo il lusso e il lusso costa. Ho una figlia che erediterà le mie cose, ci sono quelli che comprano i quadri di Picasso, io compro la moda".

