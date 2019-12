“Così è troppo però”. Reggiseno di pizzo, mutandine e basta: Lorella Boccia, la foto da svenire

Lorella Boccia regina dei social. La splendida ballerina di Amici di Maria De Filippi fa impazzire tutti con i suoi scatti sempre più bollenti. Nell’ultimo scatto postato su Instagram la Boccia si mostra in reggiseno. Ovviamente quell’immagine ha “steso” tutti. “Oggi si scatta 😜📸 Vi piace questo completino? Adoro il pizzo ed i dettagli della linea @lascana_ita 😍 #lascanaitalia💜 #ad” ha scritto Lorella Boccia a didascalia di quello scatto. I cuoricini si sprecano. E anche i commenti:

"Femmina intrigante", "Spettacolare", "Che meraviglia". In effetti Lorella Boccia è uno spettacolo della natura. Bella, sensuale, procace non si può restare indifferenti di fronte alla sua bellezza. "Meglio quello che c'è dentro al completino", "Il top", "Così è troppo però". Alcuni ironizzano sul pizzo: "Brava 👏👏👏👏👏😂chi lo guarda il pizzo quando c'è una bella ragazza come te. ❤️😂😂😂😂 @boccialorella 😂". Infine: "Che belll…pizzo di….😜😍😘".

















Lorella Boccia macina successi e consensi. E continua il suo percorso verso una carriera sempre più sfavillante. Pensate che era stato fatto il suo nome anche per il Festival di Sanremo. Partecipazione che la bella ballerina che da qualche mese è diventata moglie di Niccolò Presta, ha smentito: ""Smentisco i gossip – ha spiegato in un'intervista a Tv, sorrisi e canzoni – Sanremo lo guarderò in tv, anche se il Festival resta il sogno di tutti i conduttori. Io devo ancora fare gavetta", ha detto.















E ha aggiunto: "Poi si vedrà. Come si dice a Napoli: 'Stamm' tutt' sott'o cielo'…". Quindi questa 70esima edizione del festival non vedrà la Boccia sul palco dell'Ariston. Ovviamente condurre Sanremo è uno dei suoi sogni e chissà che in futuro Lorella non riesca ad arrivare fin là… Intanto Lorella Boccia che è già impegnata nella scuola di "Amici" di Maria De Filippi, tornerà alla guida di Rivelo su Real Time. Quando si parte?









Si ricomincia il 19 dicembre. Tra gli ospiti delle prime puntate del programma ci sarà Cecilia Rodriguez, la sorellina di Belen. Il suo sogno più grande? Poter intervistare, un giorno, Maurizio Costanzo, a detta sua uno dei presentatori e giornalisti più preparati d'Italia. Riuscirà la bella Lorella a realizzare il suo sogno? Noi le auguriamo con tutto il cuore di sì…

