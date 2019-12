Serena Enardu, il gesto inaspettato che spiazza: “Non voglio disturbare nessuno…”

Per Serena Enardu e Pago Temptation Island Vip ha rappresentato il fallimento della loro lunga storia d’amore. Si sono lasciati dopo quasi 7 anni d’amore e la decisione di troncare è stata tutt’altro che facile per la ex tronista. Che ora si è raccontata a Chi, rivelando di essersi affidata a uno psicologo per superare questo momento così duro. E se nell’ultimo periodo si era ipotizzato un ritorno di fiamma, la Enardu ha smentito tutto.

Il cantante, però, ha mantenuto un ottimo legame con Tommy, il figlio che Serena ha avuto dalla sua precedente storia d’amore: “Lui lo percepisce come un papà. Quando Pago è a Cagliari, si vedono e si sentono. Io invece no”, ha detto. E ancora: “Dopo sei anni d’amore la storia con Pago doveva finire. Si è spento l’amore, si è disintegrato il mio equilibrio. Sono pentita di averlo fatto soffrire, ma sono stata me stessa. Una donna esasperata, sola e spenta. Gli errori e le scorrettezze sono stati fatti da entrambi. Solo che io l’ho dimostrato apertamente, lui no”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)

















Quindi la decisione di Serena: “Sono in cura da uno psicologo – ha confessato sempre al settimanale diretto da Alfonso Signorini – Che cosa sono, che cosa voglio oggi, non lo so. È un periodo dove la tristezza fa a pugni con attimi di serenità. Per fortuna ho accanto la mia famiglia”. Ma anche su Instagram, dove Serena è sempre più attiva, ha preso una decisione estrema che avrà spiazzato molti dei suoi fan. (Continua dopo la foto)















Da quando è finito Temptation, Serena aggiorna costantemente il suo profilo social. Tante le foto private e sexy che regala al suo pubblico, ma su Instagram si dedica anche alla sua attività di influencer. E si racconta, parla di sé e della sua vita attraverso le Storie poi, poche ore fa, un gesto inaspettato. La Enardu l’ha rivelato mentre si ripredeva in auto. (Continua dopo le foto)











“Oggi mi sento altruista e generosa – ha annunciato nelle Storie di Instagram – Ho proprio voglia di far stare bene tutti voi e, quindi, mi è venuta una bellissima idea”. E stando a quanto si evince dalle sue dichiarazioni, sembrerebbe che questa mattina la ex tronista abbia deciso di bloccare tutte quelle persone che non gradiscono le sue immagini e i suoi filmati. “Non voglio disturbare nessuno”, ha concluso – con ironia – per giustificare questo suo gesto.

