Benedetta Parodi, nulla sfugge ai fan. E così una delle ultime foto condivise su Instagram dalla ‘Zia Bene’, padrona di casa a Bake Off Italia ed esperta di cucina finisce per essere commentatissima dai suoi follower, rimasti a dir poco interdetti. Almeno fin quando la conduttrice ha dato una spiegazione. Non è certo la prima volta che i post della sorella di Cristina Parodi vengano passati allo scanner.

Era successo anche poco tempo fa, quando la zia Bene era finita tra le polemiche per l’apparecchiatura della tavola. Possibile, si erano chiesti i fan, che proprio lei non sappia la giusta disposizione di bicchieri e forchette? Nel dettaglio, la Parodi aveva pubblicato la foto di una bella tavola preparata per una cenetta tra amici ma se a colpo d’occhio sembrava impeccabile, molti hanno notato degli errori. (Continua dopo la foto)

















“Brava, piccolo dettaglio…la forchetta di sx va messa più alta e il bicchiere dell’acqua sulla dx sopra la punta del coltello…”, “I bicchieri non sono al posto che dovrebbero”, “Bella tavola, ma i bicchieri vanno un po’ più sulla destra”, commentavano. E pure la posizione dei tovaglioli non era passata inosservata: “Il tovagliolo va a sinistra però”, “Mi sa che hai sbagliato a mettere il tovagliolo, non lo vedo a sinistra”. Insomma, Benedetta era stata presto bocciata dai fan. (Continua dopo la foto)















Questa volta, invece, è la sua cucina a essere protagonista. Tutti ormai la conoscono: è accogliente, con balcone che dà sul giardino e dai colori caldi, con legno scuro e pareti arancioni. Ed è lì che la regina del ‘cotto e mangiato’ prepara i suoi manicaretti. Ma ora si è mostrata in una moderna e bianchissima cucina su Instagram e a molti fan quella stanza è sembrata ‘strana’, fin troppo ordinata e perfetta. E sono partiti i commenti. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Oggi c’è proprio freddino… Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 10 Dic 2019 alle ore 4:18 PST



“Hai cambiato cucina?”, “Ma questa non è la tua cucina”, “Di chi è questa cucina?”, hanno scritto in tanti. Il look casalingo di Benedetta, tuta comoda e calzettoni, deve aver confuso molti follower. E infatti quella non è affatto la sua cucina. Lo ha spiegato la stessa Parodi: “È un set fotografico” ha risposto a tutti quelli che chiedevano informazioni. Insomma, mistero svelato.

