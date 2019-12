Wanda Nara, un compleanno davvero extra lusso. Come il suo abito: ecco quanto costa

Wanda Nara, le foto della sua festa di compleanno hanno presto fatto il giro della rete. La modella, moglie del calciatore Mauro Icardi (di cui è anche manager) e star di Instagram con i suoi quasi 6 milioni di follower ha festeggiato i suoi 33 anni a Parigi in grande stile. Il marito si è infatti trasferito al Paris Saint Germain e lei, ma c’era da aspettarselo, ha organizzato un party davvero esagerato.

Ha allestito la casa parigina con luci scintillanti, fiori, palloncini colorati, una scritta cubitale con il suo nome e addirittura una vasca da bagno personalizzata piena di palline luccicanti in argento. Una festa scintillante dai colori bianco, nero e argento, con ovviamente richiami alla città di Parigi. Tra gli invitati, oltre agli amici e al noto calciatore, anche i suoi 5 figli, Isabella e Francesca, le due avute da Icardi, e i tre nati dalla relazione con Maxi Lopez. (Continua dopo la foto)

















Location di super lusso, ospiti elegantissimi e balli sfrenati, con tanto di trenino, al super party dove non mancavano alcuni compagni di Icardi del Paris Saint Germain. L’argentino, con 11 reti in 883 minuti, ha già battuto compagni e predecessori con i colori del PSG. Un record storico. Grandi assenti, invece, i familiari più intimi della coppia. (Continua dopo la foto)















Non è segreto infatti che Wanda abbia discusso con la sorella di Icardi, Ivana, nota al pubblico italiano per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e con il padre, il quale avrebbe accusato la coppia di essersi fatta “annebbiare dal successo”. Ma tornando al super party del suo 33esimo, per l’occasione la vulcanica e prorompente Wanda, spalla di Pierluigi Pardo a Tiki Taka, ha sfoggiato uno dei suoi abiti sexy rubando a tutti la scena. (Continua dopo foto e post)











Per la sua festa Wanda era ‘scintillante’, mentre il marito elegantissimo in smoking. La festeggiata ha optato per lungo abito a sirena ricoperto di paillettes nere di Elisabetta Franchi. Nel dettaglio, un modello aderente, con le maniche lunghe, un profondo scollo sulla schiena e un maxi fiocco sul fondoschiena abbinato a un paio di décolleté neri con il tacco a spillo. il prezzo dell’abito? Ben 929 euro.

