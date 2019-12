Jane Alexander è una delle attrici più seguite su Instagram. La sua popolarità è cresciuta in modo esponenziale dopo il Grande Fratello Vip, dove aveva preso una sbandata per Elia Fongaro, e sui social è sempre più attiva. Sul suo profilo Instagram Jane, che ha origini britanniche ma è naturalizzata italiana, pubblica di continuo scatti presi da servizi fotografici, ma anche momenti privati che mostrano l’innato sex appeal.

Con il risultato che i suoi follower finiscono per perdere la testa alla vista di certe immagini super sensuali. Fascino nobiliare, lineamenti delicati e un’innata classe hanno fatto di Jane Alexander un’icona di stile prima che di bellezza. Bellezza che in ogni scatto esce fuori con tutto il suo carico di erotismo mai volgare, come accaduto in una delle sue ultime foto che ha fatto presto il giro della rete, oltre che far saltare dalla sedia i fan. (Continua dopo la foto)

















Qualche giorno fa la bella Jane ha postato uno scatto che la ritrae senza veli. La conduttrice e attrice posa nuda, con le gambe a coprire il seno e i capelli che cadono morbidi sul volto. Un’esplosione di sensualità che non poteva certo passare inosservata al suo pubblico. Quella profonda scollatura, che mette in risalto il seno generoso, ha scatenato una pioggia di like e commenti estasiati. (Continua dopo la foto)















Ma non è stata da meno l’ultimissima foto social che Jane Alexander ha regalato sempre su Instagram. Sempre il suo seno è il protagonista, ma questa volta la foto è pescata dal cassetto dei ricordi. Nello scatto Jane indossa solo un completino intimo “piccante”: il reggiseno in pizzo nero mette in bella mostra il suo décolleté esplosivo e anche la posa, con la testa leggermente piegata all’indietro e la bocca dischiusa, fa la sua parte. (Continua dopo foto e post)











Jane Alexander in lingerie ha alzato subito la temperatura nonostante sia inverno pieno. «No vabbè.. la masseria si chiama Mammella. Non c’era foto più azzeccata», scrive uno. E un altro: «Sei immensamente divina». Certo, il décolleté di Jane non passa inosservato: «Wow amore sempre stupenda e quel seno poi…mmmmm», «Strepitosa, stupenda, affascinante, bellissima, naturale e solare. Sempre il meglio, la tua bellezza è unica!». Insomma, la foto ha fatto centro.

“Tutta bella, tutta…”. Antonella Mosetti, trasparenze esagerate e mini bikini: e il seno fuori