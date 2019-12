Fabrizio Corona è uscito dal carcere e sarà trasferito in una casa di cura. Il tribunale di sorveglianza di Milano ha infatti concesso all’ex re dei paparazzi il differimento di pena con detenzione ai domiciliari presso una casa di cura per 4 anni. Si tratta di una concessione provvisoria ma che ha reso felici sia lo stesso Corona sia il suo avvocato Ivano Chiesa, che ha ringraziato il magistrato Simone Luerti “per la sensibilità dimostrata”.

Il legale ha aggiunto che il suo assistito “non è un criminale e ora deve curarsi”. Corona è già uscito da San Vittore ed è stato destinato a un istituto di cura in provincia di Monza-Brianza. Il magistrato ha ritenuto che la patologia di cui soffre, definita una “patologia psichiatrica”, “non può essere adeguatamente curata” in un carcere. Inoltre il giudice non ha ravvisato una pericolosità dal punto di vista sociale per i reati commessi da Corona, per i quali è stato condannato. (Continua dopo la foto)

















Il provvedimento, come detto, è provvisorio. Dovrà essere confermato da un collegio di magistrati di sorveglianza ed è stato preso sulla base di diverse perizie secondo cui Corona soffrirebbe di una personalità borderline, di disturbo bipolare, di disturbo narcisistico e di sindrome depressiva. Condizione, questa, che tra l’altro lo ha portato a utilizzare la droga come forma di “automedicazione” e che è stata valutata incompatibile con la detenzione in carcere. (Continua dopo la foto)















Nel frattempo, da quando è uscito da San Vittore, sul suo profilo Instagram sono apparse strane immagini. Ideogrammi orientali e foto piuttosto forti, come quella di una manifestazione di protesta in Cile e un giovane soldato con un fucile. Tutti post con la stessa, criptica didascalia: “Aggiungi Olio”(Benzina), ”Forza”, “Coraggio”, ”Vai Avanti”, “Non ti fermare mai”. GAYAU By ADALET CAPSULE”. Una trovata pubblicitaria dopo l’uscita del brand che Corona ha lanciato prima di tornare in carcere, ci si è chiesto? (Continua dopo foto e post)











In generale, però, il suo ritorno sui social con questi post non è stato particolarmente apprezzato dai fan. “Ma ti credi di essere rambo?” gli chiede qualcuno commentando la foto del soldato con l’arma in mano, riporta Il Messaggero. E ancora: “Che brutta foto”, “No Fabrizio, questa foto, qualunque significato possa avere, sia nel bene che nel male, al giorno d’oggi, non mi piace. Te le cerchi le critiche”.

