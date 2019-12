Grave lutto a Un posto al sole. “Amore mio, mi mancherai tantissimo”, il dolore dell’amata attrice

Lutto nel cast di Un posto al sole: morta la madre di Luisa Amatucci. La notizia della scomparsa della donna ha scioccato tutto il cast della soap opera. È stata la stessa Luisa Amatucci ad annunciare la morte della madre con un post su Facebook: “Amore mio, voglio ricordarti così, mi mancherai tantissimo” ha scritto l’attrice a corredo di una foto che la ritrae, sorridente, insieme alla madre. Quel post ha commosso il pubblico e anche tutti i colleghi della Amatucci.

Luisa è uno dei personaggi più amati di Un posto al sole, la serie ambientata a Napoli che, dal 1996, va in onda su Rai 3. Sotto al post sono comparsi tantissimi messaggi di affetto per l'attrice che sta passando un momento davvero doloroso. Perdere la madre è una tragedia a ogni età. Maria, questo il nome della mamma di Luisa Amatucci, era amatissima da tutti. E la sua morte è stata per tutti un grande dolore. Tanto l'affetto dimostrato da chi le voleva bene.

















E anche quello per la figlia Luisa che, nella fiction di Rai3, veste i panni di Silvia Graziani, uno dei personaggi più longevi della fiction. Nata a Napoli nel 1970, Luisa Amatucci è nipote e omonima anagrafica dell'attrice Isa Danieli, quella che, nel 1979, debutta in teatro nella commedia Amore e magia nella cucina di mamma, scritta e diretta da Lina Wertmüller. Sarà la stessa regista a dirigerla nella sua prima esperienza cinematografica nell'indimenticabile film "Io speriamo che me la cavo".















Nel 1983 recita sotto la direzione di Eduardo De Filippo in Bene mio e core mio. Nel 1996 recita nel film Ninfa plebea, sempre diretta da Lina Wertmüller. Nello stesso anno è protagonista insieme alla zia Isa Danieli della commedia di Annibale Ruccello Ferdinando, che lascia per entrare nel cast della soap opera di Rai 3 Un posto al sole. Luisa Amatucci lascia il set due volte, nel 2000 e nel 2004, quando nascono i suoi figli, Lorenzo e Giuliana, avuti con il compagno Gianni Netti.









La soap Un posto al sole diventerà parte della sua vita ma non le impedirà di dedicarsi con passione anche al teatro anche se lo farà con meno frequenza rispetto al passato. Luisa Amatucci è un po’ anche Silvia Graziani, la barista della soap attorno al quale ruotano le vicende di tutti i personaggi di Un posto al sole. Ci auguriamo che il tempo la aiuti a sopportare un dolore tanto straziante.

