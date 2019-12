“Tre palloni in una foto”. Diletta Leotta, reggiseno e pantaloni abbassati: lo spettacolo è divino. E quel dettaglio scatena il caos

Diletta Leotta continua a fare strage di fan. La bella giornalista di Dazn non perde occasione per mostrare la sua bellezza mozzafiato ai suoi fan che pendono dalle sue labbra. Diletta Leotta è di una bellezza sconvolgente e, e questo è quel che più piace, ama mostrarsi. Lo fa spesso anche sui social dove condivide spesso foto della sua vita e della sua bellezza. L’ultimo scatto che Diletta Leotta ha postato in rete è pazzesco: la ritrae in reggiseno e leggings con degli slip da uomo che sbucano dall’elastico dei pantaloni.

Come molti sapranno, ormai Diletta è da qualche tempo testimonial di un noto marchio di intimo. Da uomo. “Il segreto di tutto? Sorridere ❤💪🏻⚽ @intimissimiuomo #intimissimiuomo” ha scritto la Leotta a didascalia di quella foto da dieci e lode. Nello scatto Diletta tiene anche in mano un pallone ed è proprio il pallone a far scattare l’ironia tra i follower della giornalista. I commenti allo scatto si sprecano. Continua a leggere dopo la foto

















“Che bel sorriso”, “Schiacciami con tutti i palloni che vuoi”, “Amore mio la smetti di rubarmi i boxer dal cassetto? Per questa volta ti perdono, solo perché sei bellissima 😍😍” sono alcuni dei commenti che compaiono sotto alla foto. Nella foto, come al solito, Diletta Leotta è bellissima e, per di più, è anche senza trucco… Fantastica. I suoi ammiratori sono confusi di fronte a quello scatto. E dano libero sfogo alla loro fantasia… Con commenti davvero buffi… Continua a leggere dopo la foto















“Ancora nessuno ha visto il tuo sorriso” scrive qualcuno. E un altro: “’Diletta porti tu il pallone?’”, “’Tranquilli ragazzi ne porto tre’’’. Quel pallone ha scatenato il putiferio: “3 palloni in una foto” ha scritto un altro ammiratore. E ancora: “Ma a calcio non si giocava con un pallone solo?”. In conclusione c’è chi le scrive: “Vorrei fissare i tuoi occhi per delle ore, ma mi soffermo sul concreto”. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Il segreto di tutto? Sorridere ❤💪🏻⚽ @intimissimiuomo #intimissimiuomo Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 10 Dic 2019 alle ore 2:16 PST

Negli ultimi giorni Diletta Leotta è stata al centro della polemica per una gaffe che non è passata inosservata. Mentre allo stadio suonava la canzone “I giardini di marzo” di Lucio Battisti, Diletta l’ha attribuita e Venditti. E la cosa non è piaciuta. La prima a intervenire dopo quella gaffe è stata Paola Ferrari che, con ironia, ha scritto su Twitter: “Pronta per Sanremo”.

Diletta Leotta, l’ultima gaffe è clamorosa. E la collega Paola Ferrari si scatena