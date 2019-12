Federica Nargi, la foto sui social è troppo hot e Alessandro Matri si ingelosisce. E la “bacchetta”

È una delle donne italiane più belle: ha un viso che sembra dipinto e un fisico mozzafiato che fa impazzire i fan. Ovviamente stiamo parlando di Federica Nargi, la bella compagnia di Alessandro Matri da poco diventata mamma della sua seconda bimba, Beatrice. Alessandro e Federica sono stati da poco protagonisti di un divertente siparietto social. Un “dramma” della gelosia. Oddio e che cosa è successo? Niente di che. Ma la gelosia c’è di mezzo eccome. Come non capire il povero Alessandro Matri…

La sua donna è una delle più ammirate d'Italia e anche una delle più seguite sui social dove posta spesso e volentieri foto in abiti a dir poco succinti. Uno degli scatti postati da Federica Nargi è uno di quegli scatti… Nella foto che ha mandato in tilt la rete, Federica è seduta su una sedia, di profilo, indossa una minigonna cortissima, scarpe col tacco altissimo, una camicetta svolazzante e trasparente e ha uno sguardo davvero malizioso.

















Nella foto Federica sta pubblicizzando i collant. Ma sono pochi quelli che guardano i collant, perché tutti gli altri guardano lei, le sue forme, le sue gambe e tutto il resto. Tra chi commenta la foto c'è anche Alessandro Matri che scrive: "Ma fammi capire… mi dici vado a far la spesa e posti le foto su Instagram e io a casa con le bimbe?". Poco dopo arriva la replica di Federica Nargi che risponde così al suo amore…















"In realtà volevo attirare la tua attenzione…", risponde Federica Nargi. E possiamo dire che è riuscita nel suo intento. Alessandro ha notato la foto e si è ingelosito… E lei gli ha dato una risposta dolcissima che mostra tutto il suo amore per lui. E poi Federica si è fatta scattare quella foto per lavoro: come sappiamo, da tempo, la Nargi è la testimonial di una famosa azienda che produce collant. E ovviamente deve mostrare le gambe (anche se spesso mostra anche altro).









Ma quello di Alessandro Matri e Federica Nargi è stato, per l’appunto, solo un siparietto. Infatti la loro relazione va a gonfie vele. Da quando si sono conosciuti nel 2009 non si sono più lasciati. Dopo aver fatto la velina, oggi Federica lavora nel mondo della moda ed è una delle modelle più richieste e amate. Matri e la Nargi hanno due bimbe, Sofia e Beatrice, rispettivamente di 3 anni e 8 mesi.

