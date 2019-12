Martina Stella sempre più divina, la scollatura (di pizzo) è da svenimento. Mai così bella

È una delle attrici italiane più amate e sui social è seguitissima. Parliamo di Martina Stella, la bella attrice toscana che è diventata famosa con il film L’Ultimo bacio di Gabriele Muccino. All’epoca Martina aveva solo 18 anni e, oltre che nel film a Stefano Accorsi, fece perdere la testa un po’ a tutti gli italiani. Quel film fu un successo anche per la critica e consacrò la Stella a una carriera di successi sfolgoranti e felicità. Ne sono passati di anni dal suo esordio e oggi Martina è un’attrice amata e stimata.

Oltre che una bellissima donna. Lo era anche prima, certo. Ma all’epoca de L’ultimo bacio la sua era una bellezza acerba. Mentre ora è una donna, matura, sensuale, intrigante. Molto attiva sui social, nelle ultime ore la Stella ha postato degli scatti super sexy che hanno mandato in tilt i suoi follower. “A Natale più che mai capisci che sono le piccole cose della vita ad essere le più importanti..🌲🎁 @chiara_gasbarri

@paolo_di_pofi” ha scritto Martina a didascalia delle foto. Continua a leggere dopo la foto

















I commenti sono tutti per lei: “Sei una delle poche che non se la tira.. Continua così hai un viso che spacca più passa il tempo, più diventi intrigante..”, “Martina la dea della bellezza”, “Sei splendida”, “Sei meravigliosa”, “Super”, sono alcuni dei commenti che compaiono sotto al post. E ancora: “Sempre bella e malinconica come le dive di un tempo”. Insomma, Martina Stella piace tanto ai fan che non perdono occasione di dimostrarle il loro affetto. Continua a leggere dopo la foto















La bellissima Martina Stella riesce a trasmettere sensualità senza mai scadere nel volgare. La sua è una bellezza acqua e sapone che conquista. Viso perfetto, fisico mozzafiato, curve pericolose, capelli biondi: insomma, il mix perfetto. Nelle foto in questione Martina rivolge altrove il suo sguardo sexy e si tocca i capelli. Bella, semplice, delicata, impossibile non restare ammaliati dalla sua immagine. I suoi fan pendono dalle sue labbra. Continua a leggere dopo la foto









“Sei bellissima, a volte eterea e a volte sexy da paura, ma sempre elegante e mai volgare e di plastica come tutte le altre”, “Bellissima è dire poco”, “Sono innamorato di te”, sono altri dei commenti che compaiono sotto il post. Per quanto riguarda la sua vita privata, Martina, nel 2012, è diventata mamma di Ginevra, avuta dall’hair stylist Gabriele Gregorini. Dal 2016 è sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia figlio dell’ex-calciatore Lionello.

Martina Stella, il Natale è già arrivato. E il regalo più bello è lei, super sexy sotto l’albero