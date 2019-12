Anna Tatangelo, cantante dalla voce straordinaria che si è imposta sulla scena musicale italiana quando era ancora giovanissima, è anche molto seguita sui social. Soprattutto su Instagram, dove la compagna di Gigi D’Alessio vanta un esercito di un milione e mezzo di fan e non perde occasione di mostrare il suo quotidiano anche con scatti super sexy. Anche perché, parliamoci chiaro, di Anna piace moltissimo pure l’aspetto fisico oltre che la voce.

La Tatangelo è una donna bellissima e avvenente che non si vergogna a mostrare il suo corpo, anzi, lo mostra con orgoglio, specialmente sui social dove continuamente posta foto delle sue giornate, della sua vita di tutti i giorni e del suo corpo mozzafiato. Foto, queste ultime, per cui i suoi ammiratori perdono la testa ogni volta. Bella, sensuale e procace, Anna sa come conquistare il pubblico. (Continua dopo la foto)

















Oltre a scatti provocanti, sono ormai famose anche le Storie che Lady Tata posta sul suo profilo Instagram. Solo qualche giorno fa la cantante di Sora aveva ammaliato i fan mostrando una scollatura mozzafiato nella Story postata durante un concerto. La cantante guarda verso la camera, ha uno sguardo sensuale ma, soprattutto, dal top nero ecco il suo décolleté generoso che si prende tutta la scena. (Continua dopo la foto)















Impossibile restare indifferenti di fronte a tutta quella abbondanza, quella ‘visione celestiale’ che Anna ha regalato ai follower dalle ringhiere dell’Alcatraz di Milano dove era con alcuni amici. E ora riecco, sempre tra le sue Storie di Instagram, un altro video che i fan avranno sicuramente gradito parecchio. Girato sempre a Milano, dove Anna è uscita a cena con un amico scegliendo un outfit da capogiro. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram About last night😘 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 9 Dic 2019 alle ore 4:09 PST



Nel dettaglio, Anna ha optato per una minigonna di pelle cortissima che scopriva le sue gambe perfette e una maglia trasparente che lasciava intravedere il reggiseno e il suo seno esplosivo. A completare l’outfit, poi, un bel paio di tacchi a spillo, che rendono il tutto ancora più sensuale. Pazzesca. Poi ha condiviso una foto anche tra i suoi post e i commenti sono arrivati a pioggia: “La grande bellezza”, “Sei la perfezione”, si legge tra i tantissimi messaggi.

