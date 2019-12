“Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te”. E così, con questa frase, scritta a corredo di un bacio sulle labbra con l’albero di Natale a fare da sfondo, annuncia di essersi fidanzato.

Dopo giorni di indizi e parole dette a mezza bocca, durante il finesettimana appena trascorso Tommaso Zorzi, il giovane influencer milanese che abbiamo conosciuto meglio nello show di Mtv ‘Riccanza’ ma anche di ‘Pechino Express’, ha condiviso con i suoi tanti fan (solo su Instagram ne ha oltre 500mila) la prima foto social con il suo nuovo amore. L’immagine, come detto, ritrae i due su un divano mentre si scambiano un bacio sulla bocca e la didascalia fa il verso alla canzone parodia su Giorgia Meloni. (Continua dopo la foto)

















Ma chi è il fidanzato di Tommaso Zorzi, 24 anni? Il suo nome è Armando Condemi,su Instagram conosciuto come Wonder armo. Di lui, che è più grande di Zorzi, non si sa molto tranne che vive a Milano ed è un designer. Dopo gli studi all’Istituto Europeo di Design ha iniziato a lavorare come Store Manager per Vic Matié. Oggi lavora come Senior Sales Assistant per Tory Burch. (Continua dopo la foto)















Dal suo profilo Instagram si capisce che le sue passioni solo la palestra, la moda e soprattutto i viaggi. Inutile dire che sotto alla foto di Tommaso Zorzi sono subito arrivati like a pioggia, anche dagli amici famosi. Tra gli altri, la sua amica Aurora Ramazzotti, il modello ed ex gieffino vip Stefano Sala, Le Donatella, Ana Laura Ribas, Nicole Mazzocato e Paola Caruso. (Continua dopo foto e post)











Aurora Ramazzotti, che è un’amica di lunga data di Tommaso Zorzi, ha anche ricondiviso la foto del bacio tra le sue Storie per prenderlo in giro. Rispondendo a un follower che si lamentava di non avere un partner, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti gli ha risposto che se ce l’ha fatta Tommaso, ce la può fare chiunque.

