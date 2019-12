Laura Chiatti è tra le donne dello spettacolo più attive su Instagram. E in tutti i sensi. Non solo, infatti, l’attrice condivide spessissimo foto e video del suo privato, con i figli e il marito Marco Bocci, ma ha anche sempre la risposta pronta se qualcuno le scrive commenti che non le piacciono.

È successo diverse volte che la bella Laura si facesse sentire quando ha ritenuto che i messaggi lasciati dai follower sotto ai suoi post fossero fuori luogo o esageratamente dispregiativi. Ed è successo anche nelle scorse ore, sotto alla foto che vede la famiglia Bocci (ma senza Laura, che si fa vedere nello scatto successivo della gallery) mascherata. Marco e i figli Pablo ed Enea si sono infatti lasciati immortalare prima di partecipare a una festa a tema “hippy”. (Continua dopo la foto)

















“Buon compleanno Simone … serata hippy”, è la didascalia che accompagna il coloratissimo scatto in cui i piccoli sono vestiti uguali. Ma più che i costumi, quello che è saltato subito all’occhio è il gesto che Enea fa davanti all’obiettivo: il dito medio. Immediata la reazione di alcuni genitori che hanno ritenuto quel gesto inadeguato per un bambino piccolo e hanno dato avvio a una polemica a cui, come anticipato, anche Laura Chiatti è intervenuta. (Continua dopo la foto)















“Questo gesto già è bruttissimo, poi fatto da un bambino lo è ancora di più”, “Tuo figlio più grande che fa il versaccio… anche no”, “Perché il bambino con il dito medio? Non va bene”, si legge. E ancora: “Quel ditino, per quanto ironico sia, non va bene”, “Un bambino che fa il dito medio a quell’età anche no… piuttosto precoce. E poi ci lamentiamo che esistono i bulli”, “Un gesto che fa pena, non trasmette nulla di bello”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Buon compleanno Simone … serata hippy @mastroroccogianluca @labibi_74 @sc_agnesecarlani @marcoboccireal Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 8 Dic 2019 alle ore 10:07 PST



Ma poi è arrivata la replica di mamma Laura, che non ci deve aver visto più di fronte a tutte quelle critiche. “Pensa ai ca*** tuoi!”, ha sbottato l’attrice che, replicando a un hater, ha reso chiaro, chiarissimo, il suo pensiero sull’argomento. E molti si sono schierati dalla sua parte: “Stai serena, ci ha pensato tuo figlio con il dito ad asfaltare tutti, siete una famiglia meravigliosa. Bellissimi”, “Brava”, “Mitica”, hanno scritto i sostenitori di Laura.

