La scelta del Made in Italy per il prossimo regalo di Natale

Con l’

riaffiorano puntuali i dubbi su cosa regalare a colleghi, amici o parenti, dubbi accompagnati dalla costante mancanza di ispirazione che rende il compito di trovare il

una missione quasi impossibile.

Se si vuole evitare di fare brutte figure con degli acquisti frettolosi o di scarsa qualità, potremo orientarci su prodotti che ben rappresentano il nostro Made in Italy: regali che si guadagneranno sicuramente reazioni di gioia e stupore da parte dei nostri cari.

Tra le diverse scelte possiamo sicuramente includere dei capi d’abbigliamento di marca come un bel paio di guanti raffinati o una sciarpa pregiata. Anche se l’idea non sembra essere delle più originali, la necessità è quella di regalare alle persone accessori belli e soprattutto utili per combattere il freddo invernale. L’importante è che la scelta non ricada su prodotti dozzinali, ma realizzati con tessuti pregiati e in grado di adattarsi bene ad ogni look. E su questo punto l’offerta dei prodotti provenienti dalle maggiori case di moda italiane è davvero invidiabile!

















Un’alternativa ai capi d’abbigliamento può essere, invece, un oggetto esclusivo per la casa: anche in questo caso evitiamo l’acquisto di prodotti banali per puntare all’invidiato design italiano, design che ci offre sempre innumerevoli spunti di creatività e fantasia. Pensiamo, ad esempio, a delle lampade iconiche di marca o all’artigianato dei vasi di Murano, oggetti di arredo così tanto apprezzati in tutto il mondo.

Avvicinandoci al mondo della cucina, invece, si potrebbe optare per un regalo di gran stile e che è anche un simbolo di italianità: a chi non piacerebbe ricevere la tipica Moka Bialetti? Per completare il nostro dono, inoltre, una buona idea potrebbe essere quella di abbinare una confezione di caffè italiano di alta qualità, rendendo il regalo ancora più speciale e pronto all’uso.

Se vogliamo veramente stupire, invece, possiamo scegliere un alimento che parla dell’amore tutto italiano per il cibo. Pensiamo a questo punto a regalare un Prosciutto San Daniele, un prodotto realizzato secondo i più alti standard di qualità e secondo rigide procedure di filiera in grado di preservarne il suo gusto unico, salato e delicato allo stesso tempo. Il Prosciutto di San Daniele rappresenta, infatti, il prodotto tipico dell’eccellenza gastronomica italiana, una lavorazione attenta ai dettagli che riesce a stupire con degli ingredienti semplici come l’ottima carne di maiale, il sale marino e la preziosa aria di San Daniele, la terra di stagionatura del prosciutto Made in Italy.

Insomma, sia che sia una sciarpa raffinata o un prosciutto DOP, un regalo di Natale che sceglie il Made in Italy e la ricchezza dei suoi prodotti è senza dubbio un regalo che lascerà il segno e non verrà facilmente dimenticato!