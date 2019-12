Alessia Marcuzzi è incinta? Dopo giorni di indiscrezioni, parla finalmente la diretta interessata

Alessia Marcuzzi è incinta? Negli ultimi giorni, a Mattino 5, Federica Panicucci ha sganciato una vera e propria bomba parlando di una possibile gravidanza della bella conduttrice romana. Federica Panicucci ha mandato in onda delle immagini del backstage del programma Le Iene (che la Marcuzzi conduce). Nelle immagini in questione Alessia, che solitamente è magrissima e senza pancia, aveva un pancino che è stato giudicato sospetto. “Si parla di Alessia Marcuzzi.

Ha un pancino un po' sospetto. – ha detto la Panicucci – Guardate, questo è un fermo immagine tratto da alcune storie sul suo Instagram. C'è questa rotondità che in molti hanno inteso come una possibile gravidanza. Alessia se stai guardando e vuoi intervenire ti aspettiamo. Ma è in dolce attesa?". Da quel momento in rete e non, il gossip è impazzito. Tutti volevano sapere di più sulla potenziale gravidanza di Alessia Marcuzzi. Per lei sarebbe il terzo figlio, il primo del marito Paolo Calabresi.

















Dopo le chiacchiere e le indiscrezioni, Alessia Marcuzzi si è sentita in dovere di fare un po' di chiarezza e svelare la verità. Dunque Alessia Marcuzzi è davvero incinta? Nelle ore scorse, la bella conduttrice de Le Iene, mentre usciva da un lussuoso hotel insieme al marito, ha replicato. E smentito tutto. Alessia Marcuzzi, ridendo, si tocca la pancia e dice: "Ragazzi qui non c'è niente". Dunque no, non è incinta. E i fan dovranno farsene una ragione. Non è ancora il momento per lei per un terzo figlio.















Ciò, tuttavia, non significa che Alessia non voglia un altro figlio. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi diverso tempo fa, aveva detto: "Paolo sarebbe un papà meraviglioso e vorrebbe tanto un figlio, ma è il primo a dirmi che dobbiamo aspettare che Mia e Tommy siano pronti. Anche se poi lo sapete che sono imprevedibile". Quindi non è escluso niente. Certo, ai fan sarebbe piaciuto sapere di un nuovo bebè in arrivo ma il momento non è ancora arrivato…









Nel frattempo Alessia si gode il suo amore con il marito Paolo Calabresi Marconi sposato in Gran Bretagna il 1° dicembre 2014. Alessia e il marito hanno celebrato il loro matrimonio in forma molto intima, circondati solamente dalle persone a loro più care. Prima di Marconi, Alessia Marcuzzi era stata legata a Simone Inzaghi (da cui ha avuto il figlio Tommaso) e a Francesco Facchinetti dal quale ha avuto Mia.

