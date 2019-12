Schianto nella notte, padre e figlio morti sul colpo: l’auto si è disintegrata

Si spengono due vite sulla strada statale 17, nel territorio di Sulmona, altezza di Pettorano sul Gizio. Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, sabato 7 dicembre. Uno scontro frontale tra due auto, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, si rivela letale. Francesco Sciullo e suo figlio Antonio, rispettivamente 80 e 50 anni, residenti a Pescocostanzo, sono rimasti schiacciati tra le lamiere della loro macchina. Perdono la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due viaggiavano a bordo di una Punto in direzione Sulmona, intorno alle 17, impattano con una jeep che procedeva in direzione opposta alla loro, verso Roccaraso. In seguito all’impatto sono rimasti schiacciati tra le lamiere della loro Fiat Punto. Le indagini devono ancora risalire alla più concreta ricostruzione dei fatti. Riguardo il conducente della jeep, ferito, è stato trasportato in ospedale. Sul posto si trovano Polizia stradale, 118 di Castel di Sangro e Sulmona e i Vigili del Fuoco. Continua dopo la foto.















Secondo i primi rilievi. sembra che il conducente della jeep abbia invaso la corsia opposta a causa di un guasto meccanico, forse l'esplosione di un gomma, come lascia intuire un solco trovato sull'asfalto poco prima dell'impatto. La jeep sarebbe così piombata sulla Punto, trascinandola per diversi metri. L'impatto è stato violentissimo.















Nulla da fare, invece, per la coppia di padre e figlio. Quando sono arrivati i soccorsi i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, dopo che i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarli dalle lamiere dell'abitacolo. Si può definire una vera tragedia e ancora una volta sono vittime della strada. Circa tre anni fa, nello stesso punto, perse la vita il trentenne Roberto Zappa.









La strada non risparmia nessuno. Ci si unisce al dolore della famiglia per il drammatico evento che ha portato via la vita di un padre e di un figlio, deceduti sul posto, insieme, l’uno accanto all’altro. La tragedia di Pettorano si annovera tra tutti gli innumerevoli casi di vittime sulla strada, il cui destino è stato quello di trovarsi nel luogo sbagliato. La strada statale 17 è lo scenario dell’ennesima tragedia che ha visto spegnersi, sotto gli occhi increduli di tutti, altre due vite.

