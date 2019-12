Nessun lieto fine per Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Nei giorni scorsi a Uomini e Donne è andato in scena quello che potrebbe essere l’ultimo capitolo della storia che da anni ormai viene raccontata al trono Over. In breve, dopo l’ennesimo addio, Riccardo ha tentato il tutto e per tutto per riprendersi Ida chiedendole di sposarlo.

Ma la dichiarazione e l’anello non sono bastati a far cambiare idea alla dama, che poco prima della famosa proposta di matrimonio aveva confidato a Maria De Filippi e al pubblico l’intenzione di troncare definitivamente con il cavaliere di Taranto. E, anche se abbiamo dovuto aspettare un po’ per capire la risposta di Ida, alla fine ha risposto di no. La Platano non è pronta a sposare Guarnieri. Il loro rapporto è ancora ricco di lacune e incomprensioni, per questo non ha accettato l’anello di fidanzamento di Riccardo. (Continua dopo la foto)