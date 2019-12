Giulia De Lellis, il selfie in bagno è bollente: “Così li mandi tutti ko”

Nei giorni scorsi è stato il compleanno di Maria De Filippi. La regina di Canale 5 ha spento 58 candeline e tanti si sono riversati sui social per farle gli auguri. Tra i tanti post, è subito saltato all’occhio quello di Giulia De Lellis, che ha augurato buon compleanno alla conduttrice che di fatto l’ha “scoperta” in modo davvero speciale. Non si è accontentata di una semplice foto insieme o solo della De Filippi, ma è andata indietro nel tempo e ha ripescato un momento di Uomini e Donne che evidentemente le è rimasto nel cuore. I rapporti tra la redazione e Giulia sono rimasti ottimi, anzi si sono rafforzati nel tempo e infatti la ex corteggiatrice ed ex storica di Andrea Damante continua a collaborare con il programma che l’ha lanciata. E proprio perché i rapporti si sono rafforzati nel tempo, gli auguri di Giulia a Maria non sono passati inosservati. (Continua dopo la foto)















Giulia ha pubblicato un video del 2016 in cui era assorta nei suoi pensieri e Maria la riprende. Nel post di auguri della De Lellis si legge: “Inquadrata per bene da subito. Chi se la ricorda questa?!”. E poi: “E lei è sempre lei! Alcune cose non possono cambiare poi così tanto… Immensamente grata! Se devo dire grazie a qualcuno, oltre che a me stessa, lo devo dire a lei! Buon compleanno Maria e grazie”, ha scritto Giulietta. (Continua dopo la foto)















Ne è passato di tempo e Giulia De Lellis è molto cambiata. Anche fisicamente, non solo in termini di notorietà. Lo dimostra anche un post che Giulia ha pubblicato poco prima degli auguri a Maria. Post che ha fatto “il botto”. Nonostante sia quasi Natale, come riporta FunWeek, l’influencer e fidanzata di Andrea Iannone ha deciso di sfoggiare uno dei bikini della sua collezione ai fan. (Continua dopo foto e post)











E il selfie, realizzato in bagno, in costume da bagno di Giulia ha praticamente fatto impazzire i fan. Quello scatto realizzato in bagno davanti allo specchio ha stuzzicato la fantasia dei suoi follower. Indossa un due pezzi bicolore che mette perfettamente in risalto il suo fisico da urlo e le sue curve e i complimenti dei fan sono arrivati a pioggia: “Bellissima”, “Così li mandi tutti ko”, “Pazzesca”, “Stupenda”, oltre a una marea di cuori e applausi.

