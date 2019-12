In questo periodo sono numerose le star che hanno deciso di cambiare look. Una rinfrescata all’immagine ci sta sempre bene e, a maggior ragione con l’avvicinarsi delle feste, una visita dal parrucchiere di fiducia accomuna molte, anche donne che con lo spettacolo non c’entrano niente. Ma tornando alle celebrities, l’ultima in ordine di tempo ad aver dato una svolta al proprio aspetto lo ha fatto in modo davvero drastico. La cantante si è rasata i capelli quasi zero tornando così al suo colore naturale, il biondo cenere. Quando si dice dare un taglio netto, insomma… Ovviamente, ma non ci sarebbe neanche bisogno di specificarlo, la popstar ha poi mostrato il risultato sul suo affollatissimo profilo Instagram, dove si è lasciata immortalare con la testa rapata e le ciocche tagliate tra le mani. (Continua dopo la foto)















Stiamo parlando di Pink, la cantante statunitense che, in effetti, nel corso della sua carriera ha sempre abituato i fan a dei colpi di testa, tra tagli e tinte. Più volte, infatti, ha sfoggiato la chioma cortissima, ma questa volta il nuovo hair look è davvero ‘estremo’. E, come detto, ha subito voluto mostrare ai suoi tanti fan di Instagram (ne ha oltre 7 milioni). (Continua dopo la foto)















Nella didascalia dello scatto in cui fa vedere la testa rasata e le ciocche in terra ha scritto semplicemente “Letting go”, “Lasciarsi andare”. La reazione dei fan? Commenti a non finire (più di 15mila in poche ore) e tra i like ricevuti anche quelli delle attrici Kate Hudson e Selma Blair, che negli ultimi tempi avevano sfoggiato gli stessi tagli rasati. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Letting Go Un post condiviso da P!NK (@pink) in data: 5 Dic 2019 alle ore 5:51 PST



Forse Pink era stanca di pieghe e acconciature? O, altra ipotesi, il cambio look drastico fa parte della nuova fase della sua vita di cui ha parlato proprio pochi giorni fa ai microfoni di Entertainment Tonight: stop alla musica per permettere al marito Carey Hart di fare carriera. “Il 2020 è l’anno della famiglia – ha spiegato la cantante – Mio marito Carey mi aiuta molto, ora è il suo turno”. Così, durante il prossimo anno, la cantante si dedicherà ai due figli, Willow (8 anni) e Jameson (2).

