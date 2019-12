Vanessa Incontrada, l’ultima puntata di ’20 anni che siamo italiani’ è stata un trionfo. E non solo dal punto di vista degli ascolti (lo show che la spagnola conduce in coppia con Gigi D’Alessio ha battuto la concorrenza raccogliendo davanti al piccolo schermo 3.467.000 spettatori pari al 16.6% di share). Nella puntata di venerdì 6 dicembre, Vanessa si è presa la sua rivincita su chi in passato l’ha criticata pesantemente per la sua forma fisica.

L’attrice e conduttrice ha commosso tutti nel corso del programma con un lungo e intenso monologo in cui si è messa a nudo, svelando il dolore per gli attacchi ricevuti e parlando dell’idea di una perfezione che in realtà non esiste. “La perfezione non esiste, lo voglio urlare e gridare – ha detto dal palco– Magari lo avessero detto prima a me”. “Ho perso tempo a cercare di essere giusta dimenticandomi di essere felice perché pensavo di essere sbagliata agli occhi dagli altri […] Adesso riesco a sorridere ma non è stato sempre così, perché a volte le critiche feriscono”. (Continua dopo la foto)