Anna Tatangelo, il seno è “troppo” e la maglia esplode. Le immagini che hanno fatto una “strage”

Se c’è una cantante che il pubblico italiano ama alla follia, quella è Anna Tatangelo. La bella Anna ha una voce melodiosa e da anni incanta il pubblico. Ma, parliamoci chiaro, di Anna piace anche l’aspetto fisico. Anna Tatangelo è una donna bella e avvenente che non si vergogna a mostrare il suo fisico, anzi, lo mostra con orgoglio, specialmente sui social dove continuamente posta foto delle sue giornate, della sua vita di tutti i giorni e del suo corpo mozzafiato che è uno schianto. I fan perdono la testa ogni volta. Bella, sensuale, procace, Anna sa come conquistare il pubblico maschile e femminile. Oltre a foto provocanti, sono famose anche le Story che posta su Instagram. Una di queste è stata postata nelle ultime ore e mette in mostra il lato più “generoso” di Anna, cioè il seno. Nella Story, postata da Anna durante un concerto, la cantante guarda verso la camera, ha uno sguardo sensuale e la scollatura è mozzafiato. Continua a leggere dopo la foto















Dal concerto del rapper Lazza a Milano, Anna Tatangelo ha sconvolto i fan con la sua bellezza e quel seno straripante in primo piano. Impossibile restare indifferenti di fronte a tutta quella abbondanza. I fan, naturalmente, hanno gradito. Anna era a Milano con alcuni amici ma con lei non c’era il compagno Gigi D’Alessio. Dalle ringhiere dell’Alcatraz, mentre si divertiva alla grande, Anna ha pensato anche ai suoi ammiratori e ha donato loro quella visione celestiale. Continua a leggere dopo la foto















Nel video, Anna si riprende dall’alto mentre sul palco c’è il rapper Salmo. Quell’inquadratura metteva in mostra tutto il meglio del suo fisico. E i fan, ovviamente, non hanno potuto che inchinarsi di fronte alla sua bellezza. Proprio l’assenza di Gigi D’Alessio al concerto ha fatto pensare ai fan che la coppia sia in rotta. Ma come stanno davvero le cose? A spiegare tutto è stato proprio Gigi D’Alessio intervistato da Diva e donna. Continua a leggere dopo la foto











“Si è detto di tutto su di noi: abbiamo insieme un figlio di 9 anni, cosa c’è da aggiungere? Se dopo 15 anni siamo ancora qui insieme qualcosa vorrà pur dire” ha spiegato il cantante. Insomma, non c’è nessuna crisi tra loro e il loro amore (ritrovato) va a gonfie vele. I due sono una coppia bellissima e tutti sperano, un giorno, nel matrimonio. Per ora, però, non se ne parla. Ma c’è tempo. C’è tempo.

