Elisabetta Canalis bollente: la ex velina in jeans e senza reggiseno è roba dell’altro mondo. Tutti stesi

Da quando è stata una velina di Striscia la Notizia, insieme alla bionda Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis è entrata nel cuore del pubblico. E non ha mai lasciato quel posto speciale. Oggi Elisabetta Canalis non è più una bambina né una ragazzina. Ha 41 anni, è sposata con il noto chirurgo Brian Perri, ha una figlia che si chiama Skyler Eva e vive a Los Angeles. Elisabetta Canalis è ancor più bella e sexy e non smette di mostrarsi in tutto il suo splendore ai suoi fan. La Canalis, molto attiva sui social, posta foto delle sue giornate, della figlia e del suo fisico bestiale. Uno degli ultimi scatti postati su Instagram ha lasciato tutti senza parole. Di che si tratta? Di uno scatto che mostra Elisabetta Canalis senza reggiseno… Potete immaginare che tipo di reazioni abbia scatenato nei fan… In teoria, però, l’obiettivo della foto è innocente: Elisabetta Canalis si interroga se tagliare o meno i capelli. Continua a leggere dopo la foto















“B&W ( thinking to cut again, here it was almost 2 y ago) -Bianco e Nero –“ (sto pensando se tagliare di nuovo, questa è una foto di quasi due anni fa) scrive Elisabetta Canalis a didascalia dello scatto. Ovviamente, però, gli occhi di tutti cadono sul suo torace e su quel seno coperto dalle sue braccia e dalle sue mani. In pochi si soffermano a guardare i capelli. Ma qualcuno lo fa. Le donne, in particolare. Perché Elisabetta è una di quelle donne che piace anche alle donne. Continua a leggere dopo la foto















“Sei sempre bella, fuori e dentro”, “Pazzesca”, “Stupenda”, “Sei bellissima in tutti i modi”, sono alcuni dei commenti. Ovviamente non mancano commenti un po’ più spinti sul seno… Ma evitiamo di riportarli… A ogni modo Elisabetta Canalis è davvero pazzesca e si tiene in forma alla grande. Si sa, Elisabetta fa tanto sport e mangia sano. E i risultati si vedono… Nella foto che ha postato e che risale, come lei stessa ha spiegato, a due anni fa, è identica a oggi. Continua a leggere dopo la foto











L’unica differenza sono giusto i capelli. Per il resto il fisico è perfetto. E lei è sexy e bollente: con quei jeans e senza il reggiseno, Elisabetta fa impazzire. “Eri bellissima da ragazza… ora da donna lo sei ancora di più!😉😘”, “Sei sempre pazzesca”, “Non ci sono parole” sono altri complimenti che Elisabetta riceve. I fan hanno proprio ragione…

Elisabetta Canalis, la critica è pesante: “Devi solo ringraziare tuo marito”. E la sua risposta è da applausi