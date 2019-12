L’atmosfera magica delle feste ha contagiato davvero tutti i vip italiani! La bella attrice de “L’ultimo bacio”, Martina Stella, contagiata dall’arrivo delle festività, sta postando foto molto sensuali su Instagram. L’ultima foto che ha fatto impazzire letteralmente gli utenti del social network vuole festeggiare l’inizio del mese di dicembre: “L’aria natalizia inizia a farsi sentire, adoro il Natale”, scrive La Stella fasciata da un mini abito rosso color velluto con uno spacco laterale davvero molto profondo. La biondissima è infatti intenta a realizzare un’originale albero natalizio. “Bellissimo l’albero e stupenda la Stella cometa, regali ancora in alto mare!!!”, “Secondo me sei una fra le donne più belle e sexy del Mondo”, “Diletta Leotta ti può lustrare le scarpe perché lei è tutta plastificata… complimenti sei bellissima”. Apprezzamenti che hanno fatto molto piacere all’attrice toscana; le sue risposte per alcuni non sono tardate ad arrivare. (Continua a leggere dopo la foto)















Intanto la news più interessante arriva da Benevento dove quest’anno Martina Stella dovrebbe presenziare come madrina d’eccezione l’inizio delle festività natalizie proprio nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre. L’accensione delle luminarie verrà effettuata proprio dall’attrice? Stando alle indiscrezioni la sua partecipazione all’evento è quasi certa. Intanto su Instagram non mancano le provocazioni per mantenere vivo l’interesse prima dell’apparizione pubblica. Tra le ultime storie della Stella è infatti stato caricato un ballettino molto piccante che la vede protagonista di un sexy stacchetto. Una maglietta striminzita e hot pants da capogiro hanno reso il social un posto molto piacevole per i suoi più accaniti follower…(Continua a leggere dopo la foto)















Non è una novità assistere a balletti così provocanti sul profilo personale di Martina Stella, sarà forse anche un po’ per questo motivo il suo infinito successo? Recentemente l’attrice ha parlato del suo rapporto con il marito Andrea Manfredonia: “Per aprire il mio cuore doveva faticare, entrare delicatamente anche dentro la mia famiglia e conoscere piano piano mia famiglia. E conquistarmi un po’. È stato molto bravo, è anche un gran f**o e quindi me lo sono preso…” (Continua dopo foto e post)









Dopo una separazione dolorosa con il padre biologico della figlia Ginevra Gregorini e numerosi flirt passati, Martina Stella si gode l’inizio delle festività con molta sensualità. Siamo sicuri non mancheranno i momenti hot da immortale…per la gioia di tutto il pubblico maschile!

