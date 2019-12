Aida Yespica da svenire: il vestito è troppo corto e quando si siede… La foto bollente

Aida Yespica, l’incidente è hot, fan in estasi. Lunedì 3 dicembre 2019 è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, il talk show della Barbarona nazionale con tanti ospiti vip. Tra i protagonisti dell’ultima puntata c’era anche Aida Yespica. La bella modella e showgirl venezuelana, con la sua bellezza e la sua sensualità, ha fatto perdere la testa a tutti. A renderla ancora più sexy del normale, quel vestitino corto corto e stretto stretto, scollato e bellissimo. Prima di entrare nello studio del talk show, Aida Yespica si era mostrata in anteprima ai suoi fan con una Story di Instagram. Quella storia non è affatto passata inosservata, anzi. Nella storia di Instagram la Yespica è seduta con le gambe accavallate e l’incidente hot (forse voluto) è garantito. Le gambe di Aida sono tutte in mostra. Quelle immagini sono da infarto e lasciano i suoi ammiratori senza parole. Una roba dell’altro mondo. E lei è uno schianto. Come si può restare indifferenti di fronte a quella visione? Continua a leggere dopo la foto















Aida è magnifica e fa impazzire. Quell’abito, poi, le sta divinamente. Aida non è certo una che si vergogna a mettere in mostra il suo corpo. Di recente avevano fatto sognare le immagini che la venezuelana aveva postato durante una giornata di relax alla spa con le amiche. In quelle foto Aida indossava un costumino striminzito che, ancora una volta, metteva in mostra tutta la sua bellezza e la sua perfezione. Forme abbondanti e perfette, lineamenti delicati: Aida è perfetta. Continua a leggere dopo la foto















Classe 1982, Aida Yespica è nata a Barquisimeto, in Venezuela. Dopo aver rappresentato lo stato di Amazonas al concorso di bellezza di “Miss Venezuela” nel 2002, Aida si trasferisce a Milano dove inizia la sua carriera di modella. Con la sua bellezza Aida si fa notare e, poco dopo, viene scelta come valletta per il programma comico di Raidue “Bulldozer”, al fianco di Max Tortora ed Enrico Bertolino. Inizia il successo vero, le foto sui calendari, i videoclip (vedi Latin Lover di Cesare Cremonini). Continua a leggere dopo la foto











A rendere Aida Yespica ancora più famosa è, nel 2004, la seconda edizione de “L’isola dei famosi”. La Yespica entra nel cast del programma, all’epoca condotto da Simona Ventura, e si fa notare per le continue liti con Antonella Elia. Sempre grazie al reality conosce Francesco Facchinetti: i due si innamorano e si fidanzano ma si lasciano dopo poco. Nel 2017, invece, l’abbiamo vista in un altro reality, il Grande Fratello Vip.

