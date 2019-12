Il nome di Chiara Ferragni finisce quotidianamente sulle pagine del gossip ma in questi ultimi giorni ancora di più. Non si fa che parlare della sua presenza al prossimo Festival di Sanremo come valletta. Presenza ipotetica però perché nonostante la notizia fosse stata data quasi per certa, nelle scorse ore Amadeus, il conduttore di Sanremo 2020, ha rotto il silenzio su Instagram e spiegato in un divertente video girato in auto con la moglie, Giovanna Civitillo, che non c’è ancora alcuna certezza sulle sue vallette all’Ariston.

“Ma come, non lo so io e lo sanno gli altri? Sono solo supposizioni, sto vagliando, ho delle idee, nulla è certo. La verità la dirò io al momento opportuno”, ha detto Amadeus alla moglie e, in generale, a tutti i curiosi. Sanremo o no, la bella influencer sta facendo comunque parlare di sé perché per la prima volta ha mostrato suo fratello su Instagram. (Continua dopo la foto)