Antonella Mosetti, ancora lei: il costume è troppo mini, viene fuori di tutto

Antonella Mosetti, in un modo o nell'altro, riesce sempre a far parlare di sé. L'ex stellina di Non è la Rai, stavolta lo ha fatto postando una foto mozzafiato in piscina che lascia molto poco spazio all'immaginazione. Nel post si vede la showgirl immortalata su una spiaggia con le braccia alzate mentre trattiene tra le mani uno scialle in balia del vento, così come i suoi capelli. Naturalmente l'attenzione dei followers è stata completamente rapita dal suo outfit da spiaggia. La showgirl indossa un costume a dir poco sensazionale. Il costume intero ha una profonda scollatura sul davanti che supera addirittura l'ombelico, mettendo così in bella mostra il suo décolleté esplosivo. Il fisico è talmente perfetto da sembrare scolpito. Infine, l'espressione accattivante e lo sguardo rivolto all'obiettivo rendono l'intero scatto mozzafiato. Il post è stato invaso di like e commenti.















Antonella Mosetti su Instagram ha ricevuto una marea di complimenti. La sua bellezza mista alla sua sensualità ha letteralmente scatenato la fantasia dei followers. Un fan le ha scritto: «Sei bellissima, sei stupenda e molto affascinante» e un altro ha aggiunto: «Che sballo che sei». In molti si sono sofferti sul suo décolleté: «Che bel seno splendido, tutto da amare». Un follower si è soffermato sul colore del costume: «Bianco purezza uguale bellezza». Infine, un ammiratore ha commentato: «Poi dicono che le sirene non esistono».















Antonella Mosetti nasce il 1° agosto del 1975 a Roma. Debutta in televisione prendendo parte a "Non è la Rai", programma in onda su Italia 1 a cui giunge nel 1993, scelta da Gianni Boncompagni, dopo avere lavorato come modella ed essere apparsa nel film "Le donne non vogliono più". A "Non è la Rai" resta per due anni, fino al 1995, facendo coppia fissa con Ilaria Galassi e diventando una delle ragazze più apprezzate dal pubblico.









Visualizza questo post su Instagram ⚪️🌸🌺 #white #antonellamosetti #estate Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 1 Dic 2019 alle ore 11:50 PST



Il 30 giugno del 1995, non ancora ventenne, si sposa con Alessandro Nuccetelli. Il matrimonio viene trasmesso poche settimane più tardi su Italia 1 in occasione di uno speciale denominato “Fiori d’arancio a Non è la Rai”, presentato da Riccardo Rossi.

